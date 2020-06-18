民團肯定政府實踐對港承諾 明揭露現行機制隱憂

經濟民主連合等民間團體發出聯合聲明，肯定政府實踐協助港人的承諾。（取自「經濟民主連合」臉書粉絲頁）

2020-06-18 21:18:38

〔記者黃欣柏／台北報導〕陸委會今正式說明「香港人道援助關懷行動專案」詳細內容，稍早包括「香港邊城青年」、「經濟民主連合」、「台灣人權促進會」等民間團體對此發出聯合聲明，除肯定政府實踐協助港人之承諾外，也預告明天將召開記者會，針對現行機制的隱憂提出說明。

聲明指出，今日陸委會召開記者會宣佈「香港人道援助關懷行動專案」，實踐台灣政府對於協助港人之承諾，是十分值得肯定的發展，民團也確實在過程中見證了陸委會同仁促成專案的努力，並樂見政府「設立官方窗口、協助個案生活安置、承接民間庇護工作」的進展及職務安排。

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不過聲明中也提到，民間團體基於過去個案協助與執行庇護實務工作經驗，未來仍會因應香港情勢變化，針對機制尚未完善部分的疑慮，持續提出建議。

聲明中預告，參照先前提出的「香港澳門關係條例第18條施行細則」民間版草案，仍可見現行機制可能造成的幾項隱憂，包括申請要件、流程、簽證效力及申請遭駁回時之救濟途徑，都有待進一步明確化，因此民團將在明（19日）早舉行記者會詳盡說明。

另外，據香港媒體報導，「港版國安法」將於7月初在香港正式實施，屆時勢必有大批抗爭者面臨極高刑期的政治追訴。民團在聲明中也期盼，在7月1日專案辦公室正式開始營運時，台灣從政府到民間社會都能共同為香港抗爭者做更充足的準備。

參與此份聲明的團體包括香港邊城青年、經濟民主連合、台灣人權促進會、民間司法改革基金會及香港抗爭者支援工作台灣律師團。

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