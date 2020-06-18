專家建議派人協助北京控制疫情 柯文哲、陳佩琪被點名

2020-06-18 17:04:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情又起，北京近日連續新增確診病例，當局更升級防疫警示。台灣疫苗推廣協會理事長李秉穎認為，「我們應該要派個專家去教他們。」而台北市長柯文哲、夫人陳佩琪被雙雙點名。

北京市近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情復燃，北京市召開武漢肺炎疫情防疫記者會，會中明確規範有3類人員嚴禁離開北京，北京市內飯店也不接受外省份中高風險地區人員入住，北京市委也表示，北京再次進入「疫情防控戰時狀態」。

李秉穎16日在《壹電視》政論節目「年代向錢看」指出，「中國什麼都人治」，政府嚴厲地逼迫底下官員不能犯錯，違反人性的政策導致地方官員隱匿疫情，「我不太知道說，大陸（中國）的人民有沒有像台灣這樣子的警覺性，所以我們應該要派個專家去教他們。」

台北市議員王世堅、主持人陳凝觀分別點名台北市長柯文哲與妻子陳佩琪前往北京協助防疫，陳凝觀認為，「陳佩琪不是說她認為她的防疫工作可以做得比陳時中好嗎？」王世堅則表示，「我推薦柯文哲本人去」。

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