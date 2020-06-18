為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

專家建議派人協助北京控制疫情 柯文哲、陳佩琪被點名

2020-06-18 17:04:32
柯文哲、陳佩琪夫婦均曾對台灣中央防疫政策發表意見，現被點名應被派去協助中國防疫。（資料照）

柯文哲、陳佩琪夫婦均曾對台灣中央防疫政策發表意見，現被點名應被派去協助中國防疫。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情又起，北京近日連續新增確診病例，當局更升級防疫警示。台灣疫苗推廣協會理事長李秉穎認為，「我們應該要派個專家去教他們。」而台北市長柯文哲、夫人陳佩琪被雙雙點名。

北京市近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情復燃，北京市召開武漢肺炎疫情防疫記者會，會中明確規範有3類人員嚴禁離開北京，北京市內飯店也不接受外省份中高風險地區人員入住，北京市委也表示，北京再次進入「疫情防控戰時狀態」。

陳凝觀認為，陳佩琪過去在臉書對陳時中開嗆，應把她派去協助北京防疫。（圖取自壹電視）

陳凝觀認為，陳佩琪過去在臉書對陳時中開嗆，應把她派去協助北京防疫。（圖取自壹電視）

李秉穎16日在《壹電視》政論節目「年代向錢看」指出，「中國什麼都人治」，政府嚴厲地逼迫底下官員不能犯錯，違反人性的政策導致地方官員隱匿疫情，「我不太知道說，大陸（中國）的人民有沒有像台灣這樣子的警覺性，所以我們應該要派個專家去教他們。」

王世堅表示，他個人推薦柯文哲本人前往北京協助防疫。（圖取自壹電視）

王世堅表示，他個人推薦柯文哲本人前往北京協助防疫。（圖取自壹電視）

台北市議員王世堅、主持人陳凝觀分別點名台北市長柯文哲與妻子陳佩琪前往北京協助防疫，陳凝觀認為，「陳佩琪不是說她認為她的防疫工作可以做得比陳時中好嗎？」王世堅則表示，「我推薦柯文哲本人去」。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》中國第6省市淪陷！ 天津爆不明感染源疫情
2020-06-18 11:43

武漢肺炎》中國第6省市淪陷！ 天津爆不明感染源疫情
北京疫情急遽升高 取消近7成航班
2020-06-18 10:14

北京疫情急遽升高 取消近7成航班
藝文水岸心生活 璟都芳華古典歐風宅

藝文水岸心生活 璟都芳華古典歐風宅
武漢肺炎》疫情再燒 部分快遞業者已停送北京
2020-06-17 20:50

武漢肺炎》疫情再燒 部分快遞業者已停送北京
武漢肺炎》北京疫情再擴散 浙江也現關連病例
2020-06-17 10:24

武漢肺炎》北京疫情再擴散 浙江也現關連病例
大葉大學環保節能車大賽再創佳績

大葉大學環保節能車大賽再創佳績
告知「你家在冒煙」不算警告？謝志偉神分析 打臉陳佩琪
2020-06-01 17:34

告知「你家在冒煙」不算警告？謝志偉神分析 打臉陳佩琪
政治今日熱門
2020-06-17 17:28

韓市府官員遭解職還頻跑活動 議員批觀感不佳

2020-06-17 17:37

赴陽明山擺拍網美照 徐國勇揪團玩翻國家公園

2020-06-17 17:22

國民黨產問題江啟臣將重啟協商 黨產會：正面看待

2020-06-17 17:21

中國挑釁漢光預演？ 國軍今連發12道廣播驅離共機

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播