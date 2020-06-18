兼任媽祖廟代表人被監院彈劾 田中鎮長哭著喊冤

因兼任乾德宮代表人遭監院彈劾，田中鎮長洪麗娜訴說委屈，一度聲淚俱下。（記者陳冠備攝）

2020-06-18 12:55:39

［記者陳冠備／彰化報導］彰化百年媽祖廟田中鎮乾德宮爆出代表人風波，因現任鎮長洪麗娜2年前就任後同時兼任乾德宮代表人職務，違反公務員服務法不得兼職的相關規定，昨經監察院通過彈劾。

對此洪麗娜今早召開說明會，指因前鎮長申請管委會所持公文用印與乾德宮原始印鑑不符，她才以乾德宮代表人身分行文縣府提出訴訟，結果反成對方檢舉證據，感到相當無奈，將會提出抗辯，她也一度聲淚俱下表示，作為一個媽祖信徒，她會勇敢的去面對這些無情的打壓以及抹黑攻擊，拒絕「鎮廟變家廟」的事情發生。

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根據監察院彈劾審查會指出，洪麗娜就任後，曾在2019年5月1日、6月13日以「乾德宮代表人」名義行文鎮公所及彰化縣政府，且乾德宮收取香油錢後的收據也有「管理人洪麗娜」具名，違反公務員服務法第14條：「公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務」，昨以10比0的票數彈劾洪麗娜，並移請司法院公務員懲戒委員會審理。

洪麗娜指出，乾德宮自1950年起就沒有管理人，依據乾德宮暫行管理組織章程，乾德宮土地為私有，在未取得產權前，由田中鎮公所依業務職權責輔導代管，首屆由當時鎮長謝樹生擔任管理人，至第18屆由她當選鎮長後都是如此，然而前鎮長鄭俊雄於2014年卸任前申請管委會時持的公文用印，經過鑑定與乾德宮原始印鑑不符，有偽造文書嫌疑，她擔心「鎮廟變家廟」，因此以代表人身分行文彰化縣政府、法院，提出行政訴訟，也為免牴觸法令，她於今年1月與乾德宮委員共同推舉委員許廷彬擔任管理人，無奈竟成為有心人士檢舉證據，遭到監察院的彈劾處分。

洪麗娜說，因案追查發現，乾德宮在田尾鄉有10筆將近7公頃土地，市價約2億元，她才恍然大悟，為何有心人士從7年前就積極想管理乾德宮，她作為一個媽祖信徒，會勇敢的去面對這些無情的打壓以及抹黑攻擊，拒絕鎮廟變家廟的事情發生。

昨晚彈劾消息傳來也引起地方震撼，有不少民眾為洪麗娜打抱不平，認為「現在已經不是代表人了為何要彈劾」、「讓大家投票比較公平」，也有人認為，「天下烏鴉一般黑，媽祖辛苦了」、「媽祖還在遶境，被奇襲了」等語。

田中鎮長洪麗娜出示乾德宮廟產10筆土地權狀，表示恐為有心人積極介入管理的目的。（記者陳冠備攝）

田中鎮公所出示前兩任鎮長鄭俊雄、謝文賢時期同樣擔任乾德宮管理人，還印製農民曆發行。（記者陳冠備攝）

田中鎮長洪麗娜今年2月才因乾德宮一事舉行說明會，未料遭監察院彈劾。（記者陳冠備攝）

田中鎮里長聯誼會總幹事簡雲龍出示1950年由當時鎮長謝樹生擔任管理人公文印本。（記者陳冠備攝）

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