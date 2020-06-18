台灣自口蹄疫區除名 蘇貞昌哽咽︰沒讓陳吉仲爸爸失望

回顧台灣當年因口蹄疫疫情造成全國養豬戶重大損失，農委會主委陳吉仲當場情緒激動流淚表示，「我們家也貢獻了4、5百萬元的損失」。（記者方賓照攝）

2020-06-18 12:45:10

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣從口蹄疫疫區正式除名，豬肉將可重新外銷國際，行政院今天召開院會，主持院會的行政院長蘇貞昌及出席院會的農委會主委陳吉仲，在回顧台灣當年因口蹄疫疫情造成全國養豬戶重大損失，到從口蹄疫區正式除名時，陳吉仲當場情緒激動流淚，蘇貞昌也哽咽！

據悉，出席院會的陳吉仲提出「台灣通過OIE認證口蹄疫非疫區歷程與展望」的報告，提及當年台灣口蹄疫疫疫情造成國內養豬戶的重大損失，陳吉仲表示，當時全國養豬戶整體損失高達1700億元，「我們家也貢獻了400、500萬元的損失」。

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陳吉仲的父親當年是屏東的養豬戶，造成重大損失，回顧這段歷程，陳吉仲情緒激動哽咽並流淚，他在會後受訪時表示，他們屏東老家的豬舍還在，今天在院會報告的後半段，他確實情緒太激動。

蘇貞昌在院會中提及他憶起當年台灣口蹄疫疫疫情，農委會主委陳吉仲的父親是養豬戶當時造成重大損失時也一度哽咽，如今台灣從從口蹄疫疫區正式除名，蘇揆說，「相信政府沒讓陳爸爸失望！」。

蘇貞昌表示，當年口蹄疫爆發，全國撲殺近400萬頭豬，不只養豬戶血本無歸，包括飼料廠、屠宰場、各肉品市場，乃至豬肉製品整個產業鏈關聯業者，都受到嚴重衝擊，整體經濟損失高達1700億元。好不容易，台灣總算徹底從口蹄疫疫區除名，這要感謝農委會及所有部會、地方政府及國人的共同努力。

蘇揆強調，這對台灣畜牧業發展是一個非常重要的里程碑，請各有關部會要把握這個難得的好契機，積極推動養豬產業現代化，包括太陽能屋頂、沼氣發電，解決養豬業的環境污染問題，同時通盤規劃我國整體養豬產業轉型升級及外銷策略，就如同made in Taiwan口罩可以行遍全球，台灣生產的豬肉很快可以銷售全世界，讓養豬產業蓬勃發展，出口倍增，再次揚名國際。

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