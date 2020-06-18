中生與「小明」未開放返台 中國國台辦爆怒：歧視

中央流行疫情指揮中心昨天公布首批開放境外生返台名單，並未中生，而且繼續禁止中配子女「小明們」返台，對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮今天稱，民進黨當局一直針對從大陸返台的部分台胞、在台就讀陸生和兩岸婚姻家庭子女刻意採取歧視性措施。（圖擷取自網路）

2020-06-18 11:35:18

〔記者鍾麗華／台北報導〕中央流行疫情指揮中心昨天公布首批開放境外生返台名單，並未有中生，而且繼續禁止中配子女「小明們」返台，對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮今天稱，這是背離人道立場的政治操弄，「民進黨當局一直針對從大陸返台的部分台胞、在台就讀陸生和兩岸婚姻家庭子女刻意採取歧視性措施」。

朱鳳蓮18日表示，「關於在台灣就讀的陸生返校和兩岸婚姻家庭子女返台問題，大陸多次強調，他們的權益應當得到尊重和維護。從疫情發生到現在，民進黨當局一直針對從大陸返台的部分台胞、在台就讀陸生和兩岸婚姻家庭子女刻意採取歧視性措施，嚴重損害了他們的正當權益。」

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朱鳳蓮稱，「這種背離人道立場的政治操弄，已經受到島內公正輿論和社會各界人士的抨擊。民進黨當局應正視陸生和兩岸婚姻家庭的合理需求，尊重他們希望返台就學、實現家庭團聚的正當要求，盡快取消岐視性措施。」

對此，陸委會昨天表示，國際上許多國家疫情仍然嚴峻，政府目前是以「邊境風險嚴管、國內鬆綁」為原則，審慎評估境外人士入境事宜。北京近期也出現群聚感染疫情，因此指揮中心將進行整體考量評估，若有相關決定，將適時對外說明。

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