國民黨新竹縣議員陳栢維：綠黨余筱菁「把自己當受害者」

國民黨新竹縣議會議長張鎮榮（後）強調，綠黨縣議員余筱菁被停權的懲戒，無關大黨欺負小黨的問題，是是非對錯的問題，畢竟紀律委員會內各黨各派都有。前排為新竹縣長楊文科。（資料照，記者黃美珠攝）

2020-06-17 23:56:47

［記者黃美珠／竹縣報導］國民黨新竹縣議員陳栢維作為縣議會紀律委員會委員之一，今天深夜發文「小黨最大，被停權好棒棒？」回擊綠黨縣議員同僚余筱菁「把自己當受害者，企圖站在道德制高點指責新竹縣議會、國民黨在欺壓民意、欺壓小黨」。

他發文說：「這樣的行為簡直噁心！譁眾取寵！」

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國民黨籍新竹縣議會議長張鎮榮深夜語重心長受訪說，這絕對不是大黨欺負小黨的問題，是是非對錯的問題，畢竟縣議會的紀律委員會裡面是有各黨派在裡面的！

陳栢維發文說，余筱菁被停權的主因就是：身為議會一份子卻在議會內部開「程序委員會」時集結民眾來陳抗擾亂會議進行。他身為議會紀律委員會的委員之一想說：陳情有陳情的管道，不是這樣趁大家開會時找人來抗議、打斷會議進行，若不照你意思就是枉顧民意，po網公審！

陳栢維說，你（妳）可以表達你（妳）的意見，但你（妳）用不當的方式表達

影響議會的程序進行，這就是藐視議會，那就該接受該有的懲處。

陳栢維特別聲明強調，余筱菁被停權5天的懲處與她是小黨無關！與她和其他議員的糾紛無關！與她所爭議題無關！完全只與她個人行為有關！

陳栢維還寫下，余筱菁類似藐視議會的行為已不是第1次，是多次行為累積，因此紀律委員會才於這次做出懲處。

他認為她po文所述意圖引導民眾，讓人以為她是在打弊案而被停權，其心可議。他也特別跟網友解釋，議會的程序委員會是為討論「縣府提案」是否該排入「大會審議」的會議，意指並非民眾正常合法的請願時間。

陳栢維臉書貼文：

余筱菁臉書貼文：

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