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黃偉哲稱南高聯防會議只准帶1科長 楊明州：做事比較重要

高雄市代理市長楊明州（中）今下午到小港的市場示範泡製清潔消毒用的漂白水。（記者李惠洲攝）

高雄市代理市長楊明州（中）今下午到小港的市場示範泡製清潔消毒用的漂白水。（記者李惠洲攝）

2020-06-17 19:09:44

〔記者方志賢／高雄報導〕台南市長黃偉哲今指稱，去年台南、高雄跨縣市登革熱，高雄市只准台南市帶一位科長出席，盼今後能擴大登革熱區域聯防。對此，高雄市代理市長楊明州下午受訪表示，出席人員的層級會再與台南商討，他認為，做事情較重要，層級僅是形式，但出席會議的人，一定要獲得充分授權、而且很專業。

台南市長黃偉哲今指出去年前市長韓國瑜答應啟動台南、高雄跨縣市登革熱聯防會議，但高雄市衛生局只准台南帶一個科長過去，盼新任代理市長或未來市長能擴大防疫聯防。

楊明州今下午到小港轄內菜園及市場勘查登革熱防疫情形，現場示範放養大肚魚生物防治法及攤台清消的漂白水泡製。他接受媒體聯防時指出，區域聯防在治水、防治登革熱都很重要，尤其台南與高雄僅隔著二仁溪，高雄、屏東則隔著高屏溪，人流來往非常密切，而岡山、湖內等北高雄的民眾的生活圈都在台南。

他說，台南若發生登革熱疫情，高雄民眾在台南工作或出入活動遭感染，也很容易將疫情帶到高雄，所以登革熱聯防非常重要。

楊明州說，至於出席人員層級問題會與台南進一步商討，但他認為做事情比較重要，層級問題僅是形式，台南派來的人或高雄派去出席會議的，一定要獲得充分授權，而且很專業，不一定要派個層級很高，但登革熱防疫卻不專業，就流於形式，所以要層級足夠又有登革熱防疫專業。

楊明州指出，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）邊境管制嚴密，登革熱疫情沒有這麼緊張，但隨著武漢肺炎疫情趨緩，邊境逐漸解封，登革熱疫情一定又會出現，會與台南市府商討如何建立常態性的聯防機制，如何將登革熱病毒阻絕起來。

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