Taoyuan Helps！桃園防疫物資贈美荷日3國友好姊妹市

桃園市政府將防疫物資寄送給日本友好城市，外箱上特地引用日本家喻戶曉的國民作家宮澤賢治「雨ニモマケズ 風ニモマケズ」（不畏風雨）藉此鼓勵他們。（記者陳恩惠翻攝）

2020-06-17 20:04:43

［記者陳恩惠／桃園報導］我國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，但國外疫情仍肆虐，各地紛傳醫療防疫物資告急，桃園市敏盛醫療體系敏成公司捐贈10萬片醫療用口罩，市長鄭文燦日前啟動「桃園挺你 挺你的桃園Taoyuan Helps」桃園模式，援助美國、荷蘭及日本三國友好、姊妹城市醫療用口罩、乾洗手、護目鏡、手套及防護隔離衣等防疫物資，讓國際友人們感受到來自桃園的溫暖。

鄭文燦昨天在市政會議中，特別頒發感謝狀給敏盛醫療體系執行長楊弘仁、敏盛資產公司董事長張長榮、敏成公司董事長古思明時表示，敏成公司是桃園在地的口罩製造廠商，同時也是「國家口罩團隊」一員，支撐我國口罩產能，慷慨捐贈的醫療用口罩，做為桃市捐助締盟城市防疫之用，敏盛醫療體系在醫院和防疫物資整備上貢獻甚多，特表謝意。

請繼續往下閱讀...

市府秘書處處長顏子傑表示，這次援外防疫用品的數量是依據友好、姊妹城市的疫情狀況而提供，包括醫療用口罩10萬片、萬餘件防護隔離衣及乾洗手等，已分別送往美國加州聖貝納迪諾郡、洛杉磯郡長堤市、德州達拉斯郡、嘉倫市、大草原市、休士頓市，荷蘭烏特勒支市，日本千葉縣、成田市、石川縣加賀市、香川縣和宮崎縣。

其中，在寄送給日本友好城市的防疫物資外箱上，特地引用日本家喻戶曉的國民作家宮澤賢治「雨ニモマケズ 風ニモマケズ」（不畏風雨）藉此鼓勵他們，加賀市長接獲物資後立刻致贈感謝狀表達謝意，成田市吉祥物鰻成君也透過推特「感謝桃園市的朋友們給予成田市大力支援」，許多日本網友留言致謝，並期待疫情後到桃園旅遊，也獲日媒大幅報導。

他說，桃園和美國加州聖貝納迪諾郡關係密切，援外物資透過國策顧問田詒鴻、市政顧問溫玉玲轉贈，郡廳主席柯特．海格曼來函致謝感謝台灣友人的愛心物資；至於贈給德州達拉斯郡的手套、護目鏡防疫物資，則是透過達福地區台灣商會姊妹市委員會協助捐贈，讓資源轉達到需要者手中。

顏子傑說，疫情影響許多原定訪桃的外國友人被迫取消行程，但桃園和其他國際友好城市的聯繫不間斷，除積極參與國際組織防疫視訊會議，與各國分享防疫經驗，疫情期間桃園在城市外交上腳步仍不停歇。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

桃園市敏盛醫療體系敏成公司捐贈十萬片醫療用口罩，市長鄭文燦日前啟動「桃園挺你 挺你的桃園Taoyuan Helps」桃園模式，援助美國、荷蘭及日本三國友好、姊妹城市醫療用口罩、乾洗手、護目鏡、手套及防護隔離衣等防疫物資。（記者陳恩惠翻攝）（記者陳恩惠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法