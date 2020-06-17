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市議員提醒「罷盧」可能成功 盧秀燕：持續努力推動市政

台中市長盧秀燕表示，台中市獲得「幸福城市」第2名，代表市府團隊非常努力。（記者張菁雅攝）

台中市長盧秀燕表示，台中市獲得「幸福城市」第2名，代表市府團隊非常努力。（記者張菁雅攝）

2020-06-17 17:57:14

〔記者張菁雅／台中報導〕前高雄市長韓國瑜被罷免後，有民間社團發起罷免台中市長盧秀燕連署。台中市議員張耀中、黃守達今日在總質詢時從「罷免指數」、搜尋引擎的搜尋熱度、民調結果，向盧秀燕提出警訊，罷免盧秀燕極有可能發生。盧秀燕則說，尊重每份民調結果及人民行使選舉、罷免的權利，台中日前獲得幸福城市第2名，代表市府團隊非常努力，市府也會持續努力推動各項市政。

張耀中說，日前有專家學者設計「罷免指數」討論首長或立委被罷免的可能性高低，用該選區罷免門檻票數為分母，藍、綠營候選人在在最近一次選舉中所得票數總和為分子，得出盧秀燕的罷免指數是1.72，而藍營支持者欲罷免的立委陳柏惟，罷免指數才1.48，韓國瑜的罷免指數高達1.9，相較之下，罷免盧秀燕極有可能發生。

黃守達指出，根據Google趨勢工具顯示，台灣過去12個月「盧秀燕」的相關搜尋一直與「罷免」字眼掛在一起，相關搜尋竄升2400％；另外，若將其他4都首長加上「罷免」字眼搜尋，桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲的罷免搜尋熱度分數幾乎為零，新北市長侯友宜也僅有零星搜尋分數，台北市長柯文哲與盧秀燕罷免搜尋熱度明顯高於其他首長，盧秀燕的罷免搜尋熱度還是柯文哲的2倍。

黃守達表示，這是對盧市府施政的嚴重警訊，過去已有各項民調顯示市民對於盧市府並不滿意，罷免團體也持續在動作中，現在連大數據都如此顯示，盧秀燕不應再自欺欺人，應勇敢面對問題、承認問題，並提出具體的改善措施與方向，才能將市政帶往好的方向。

對此，盧秀燕表示，她到目前為止經歷過8次選舉，每份民調她都尊重並參考；而選舉、罷免是人民的權利，她也予以尊重。另外，她期盼不要僅看單一民調，日前台灣世界新聞傳播協會公布「幸福城市大調查」，台中榮獲第2，這是很大的榮譽，代表所有首長及市府同仁都非常努力，市府也會持續努力推動各項市政。

台中市議員張耀中（左）、黃守達（右）拿出網路搜尋熱度數字，提醒市長盧秀燕「罷盧」可能會成功。（記者張菁雅攝）

台中市議員張耀中（左）、黃守達（右）拿出網路搜尋熱度數字，提醒市長盧秀燕「罷盧」可能會成功。（記者張菁雅攝）

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