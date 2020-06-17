徵召陳其邁參選高市長 蔡英文下達2任務

民進黨中常會17日通過徵召行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選，民進黨主席蔡英文（中）及桃園市長鄭文燦（左二）、台南市長黃偉哲（右一）、秘書長林錫耀（左一）等一同出席提名記者會，為陳其邁（右二）造勢加油。 （記者劉信德攝）

2020-06-17 15:57:24

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會今下午通過徵召提名行政院副院長陳其邁參選高雄市長補選，兼任民進黨主席的總統蔡英文於提名記者會上表示，高雄人曾經給我們教訓，現在高雄人給民進黨補考機會，我們派出最強戰將就一定要贏。她也對陳其邁下達兩項任務，第一，上次沒有做好的地方，要讓高雄看到我們的改變，建設高雄絕不會黨同伐異；第二，要用最快速度讓市政步上軌道，找回高雄光榮感。

蔡英文致詞表示，中常會今天毫無懸念徵召陳其邁參選高雄市長補選，說是徵召，更好的說法應該是民進黨要派出陳其邁來參加這場補選，因為他是我們最強的戰將，也是最適合的候選人。

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蔡英文說，陳其邁是高雄子弟，當過立委、做過政務官、當過代理市長，陳其邁參選過市長，現在是行政院副院長，從基層到中央，陳其邁是放眼望去歷練最完整的戰將。

蔡英文說，過去十年來，陳其邁一直是她的好戰友，陳其邁是一個「政策控」，上次陳其邁參選高雄市長，她幫陳助講，陳在她旁邊一直碎碎念「橋頭科學園區…橋頭科學園區」，一心掛念科學和產業在高雄的發展。陳其邁參加市長辯論會時，陳的幕僚都抱怨這位「政策控」為一場期中考，幾乎把一整個圖書館的書都念完，陳其邁幕僚抱怨的表情，也很像她自己參加總統辯論時幕僚的表情。

蔡英文說，她和陳其邁都相信，做任何事，準備基本功一點都不能偷懶，她也為陳其邁掛保證，他腦中有一整個圖書館，對於高雄的願景，正等著他放手去做。

蔡英文說，2018高雄市長選舉失利，對她和陳其邁都是很大的衝擊，但失敗是人生最重要的導師，越痛的教訓可以讓我們再次站起來的決心越堅強。當時選後幾天，陳其邁找她，提出厚厚一疊檢討報告，她和陳其邁說，檢討很好，但人民既然給我們教訓，就要如何讓人民看到我們虛心的改變。

蔡英文說，陳其邁擔任行政院副院長時，有人冷嘲熱諷，說內閣是敗選者聯盟，她則和陳其邁說，「留下來，這是機會，拿出表現，大家才知道你的好在哪裡」，經歷非洲豬瘟、武漢肺炎考驗，陳其邁在公共議題上的專業，協調折衝上的能力，大家都有目共睹。在中央歷練這段時間，陳其邁也沒有忘記他對高雄所做過的承諾。

蔡英文說，陳其邁愛高雄的心沒有改變，比起兩年前，現在的陳其邁視野更廣、歷練也更完整，因此這次補選，由陳其邁再次披掛上陣，我們毫無懸念。

蔡英文說，這次競選，她要給陳其邁兩個重要任務。第一，上次沒有做好的地方，要讓高雄看到我們的改變，跑得不夠勤的地方要多跑，人民對我們有誤解的地方，更要彎下身盡力說明解釋，有誤會要努力解釋，要冰釋，有對立要想辦法化解；對前任市長施政，若有好規劃，就繼續接著做，有被拖延推辭的事情，就要加速推動。真心建設高雄，絕對不會黨同伐異。

蔡英文指出，第二，要用最快速度讓市政不上軌道，找回高雄光榮感，剩下兩年要當四年來衝，落後的建設要一天當作兩天來趕。她提到，陳其邁的綽號叫做「緊緊緊」（台語：快快快），這個人物沒人比他更適合來執行。

蔡英文說，高雄人曾經給我們教訓，現在高雄人給民進黨補考機會，我們既然派出最強戰將，就一定要贏。不只是民進黨要贏，高雄的建設也要贏，高雄的發展更要贏。高雄未來發展是高雄人的冀望，我們要超越派系的考量及政黨的考量，上下一心、團結一致，整個民進黨從黨員到主席，從地方到中央，唯一的就是把這站打贏，力挺高雄、大步邁進，我們全力以赴。

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