藍營質疑無氣爆捐款3204萬支票 高市府：是拍照用大型「道具支票」

國民黨議員陳麗娜指6年前，陳菊持珠寶公會所捐3204萬支票公開拍照、留下歷史鏡頭，6年後，市府卻查無此張支票。（陳麗娜提供）

2020-06-17 15:11:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕氣爆民間捐款運用，監察院昨天糾正高市府，但有8監委提不同意見，地方同樣吵成一團，藍營議員質疑一張3204萬的氣爆捐款支票，市府卻查無此支票；但遭市府及綠營議員打臉，指這是「道具支票」，是記者會上用來拍照的，實際上捐贈共20張支票，社會局也依法開立72張捐款收據。

國民黨高雄市議員陳麗娜今天指出，6年前，陳菊持珠寶公會所捐3204萬支票公開拍照、留下歷史鏡頭，6年後，市府卻查無此張支票，是陳菊當年造假？還是支票被陳菊「弄丟了」？請陳菊站出來向全國人民做交代！

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陳麗娜也批說：「被糾正就把問題推給善款委員會民間委員，陳菊早就設好防火牆？」

對此，高市府表示，經查，台灣區珠寶公會成員捐款支票的加總金額，確實與3204萬餘元相符，每一筆支票，社會局也都有開立收據，帳目並無不實。

高市府強調，照片中的支票，只是台灣區珠寶公會為了合照時，拍照用的宣傳效果，所採取的拍照橋段，也就是以3個人寬度大小的看板方式，製作一張沒有辦法持以兌換的「道具支票」，來示意珠寶公會相關成員的所有捐款金額。

高市府說，此作法也常見於社會上的其他捐款，並不會引起誤解，至於照片中看板支票的票號，推測應該是隨手拿一張已經開出去的支票號碼來填寫，該票號的支票金額實際上只有台幣9千多元。如果僅以實際上並不存在的「道具支票」，來質疑氣爆善款帳目不實，顯有誤解。

民進黨高閔琳也表示，記者會上的「道具支票」，藍營議員也能質疑說是造假，「搞這種烏龍，真的是令人啼笑皆非」，高市府也已對外說明，珠寶公會由個人及公司，分別捐贈共20張支票，合計3204萬，社會局也依法開立72張捐款收據，並無不法。

高閔琳批說，國民黨一再消費氣爆案、抹黑善款運用，對參與災後重建第一線人員非常不公平，也對善款捐贈者和氣爆事件傷亡者家屬非常不尊重。

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