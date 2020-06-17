有電文有真相！外交部並無准用「台灣」、也未見「因地制宜」

外交部12日通電所以駐外館處，律定駐外人員的名片格式，但電文裡未同意使用台灣，引發爭議。（記者蘇永耀翻攝）

2020-06-17 11:13:56

〔記者蘇永耀／台北報導〕外交部12日通電所以駐外館處，律定駐外人員的名片格式，但電文裡未同意使用台灣，引發爭議。外交部昨稱部長吳釗燮在電報批示「尊重因地制宜」，不過，綜觀內容，並無任何相關文句佐證，電報附件也沒有加註「台灣」的選項。駐外人員無奈說，看來電文是「內外有別」，發到各地外館的，恐怕「都刪掉了吳部長的指示」。

這份電文是由外交部研設會主責，經呈報同意後，上週五通電給外交部所有駐外館處。該電文在說明事由，先引用100年8月時馬政府所發的外交部通電，藉此傳達這是延續過去規定的最新作法。

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外交部昨指這次通電外館所發送的相關圖例是作為參考，「還有待政策討論和跨部會協調」，但電報內容同樣沒有類似說明；電報甚至強調，「基於駐外館處統一指揮原則，政府各機關派駐同一外館的人員，應採同一格式」。換言之，不待跨部會協調，該電文也要求像是經濟部、僑委會等其他部會駐外人員名片，同樣受規範。

而且，外交部在電文不僅列出各種名片格式要求參考辦理，還要駐外館處應「審視同仁現用名片」，日後名片格式如有「重大變更」，須呈報外交部。

駐外人員透露，電報的最大影響是非邦交國的駐館。例如在名片的圖案上，邦交國可在國旗、國徽與外交部部徽之中三擇一；而非邦交國則因無法用國旗，順序上變成國徽、梅花、外交部部徽或無圖案等進行選擇。依外交人員習性，多數會選擇順位的第一個，也就是「國徽」作為名片圖案，但國徽與國民黨黨徽的高度相似性，也令人困擾，不解執政的民進黨政府為何會發出這樣的電文。

至於外交部指我國駐邦交國人員名片目前全數都使用「中華民國（台灣）」，非邦交國則因各駐在國考量而有多種樣式；但從電文的附件圖檔來看，無論是邦交國還是非邦交國，都只能用大使館或代表處的正式中文或英文名稱，並沒有加註「台灣」的選項。

駐外人員坦言，看到電文，絕對不會只是當成「參考作用」，而必須一字一句詳閱，既然正面表列沒有准用台灣，只能遵照辦理。駐外人員強調，電報清楚行文，名片格式「經通盤研議」而微調，所以各外館收到後，當然不會認為就當參考而已。電報中也確實找不到吳部長提到可以「因地制宜」的文字；至於外交部稱吳有在電報批示，駐外人員無奈說，看來電文是「內外有別」，而且如果都可以因地制宜了，與目前做法有何差異，為何還要大動作通令所有駐外館處。

（記者蘇永耀翻攝）

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