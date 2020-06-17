縣市議員財產申報不須上網公開 時力要修法比照立委

立法院時代力量立委王婉諭（左二）召開「讓陽光照進議會，地方議員財產應公開上網」記者會。（記者王藝菘攝）

2020-06-17 11:08:37

〔記者吳書緯／台北報導〕各縣市正副議長、議員雖要依法申報財產，但財產申報資料卻不用上網公開，民眾只能親赴監察院查閱，卻又限制重重，形成財產申報「一國兩制」，成為監督漏洞；時代力量立委王婉諭表示，將提案修法「公職人員財產申報法」第6條，增列正副議長與議員的財產申報資料應比照立委與官員等公開上網，並以開放格式釋出。

王婉諭今與公督盟副執行長田君陽、開放文化基金會法治顧問林誠夏、台南新芽理事顏婉玲一同召開「讓陽光照進議會，地方議員財產應公開上網」記者會。王婉諭說，「公開透明」是時代力量一向以來重視的價值，但目前「公職人員財產申報法」卻有漏洞，立委、市長的財產申報是上網公開，然而各地方縣市議長、議員雖要進行財產申報，卻不在上網公告的範圍。

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王婉諭指出，有媒體日前透過上網公開的立委財產申報資訊針對立委與建商的關係進行調查，而各地議員也有類似的情況，「建商民代不是只有存在於立委，議員的情況可能更加嚴重」，以新北市議會來說，2018年選後立即調降囤房稅，而提案贊成調降者，有些議員本身即經營房地產事業，更有2位正面臨建商收賄的官司。

田君陽表示，全台每年共約一兆元的縣市政府預算，有賴全台22縣市議會把關，正副議長與議員的權力其實相當大，但現行財產申報制度卻是「一國兩制」，要查詢台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦的財產申報資料隨時都能查詢，但反觀正副議長與議員的資料在網路上通通查不到，雖然可親自至監察院查詢，但實際上限制重重。

面對目前須親赴監察院查閱議員財產申報的困難，田君陽指出，監察院規定在查閱現場「不得抄錄、攝影、影印」，每次現場查閱還限時30分鐘，使得民眾只能靠記憶力將資料背起來，再跟其他的公開資料做對比，才能看出議長議員的財產異動。

田君陽批評，監察院針對財產申報會依申報總人數的5%辦理主動查核，其他95%的財產申報資料有賴社會大眾主動檢視與查核公開資料，目前不合理的規定使得原本應該公開透明的制度，卻為地方政治遮羞。

嚴婉玲說明，台南新芽作為地方監督團體，長期關注議會及議員表現，過去揭露許多議員質詢時的荒謬狀態，由於財產申報不用上網公開，所以減少了監督的強力工具，地方政治長期受派系、黑金操控，地方議會更經常發生議員詐領助理費或收受工程回扣賄款等弊案，若能將議員財產上網公告，將讓陽光更進一步照進地方政治。

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