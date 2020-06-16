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16校採購1089支「海康威視」監視器 政院禁購清單無下文

圖為海康威視監視器（HIKVISION）。（法新社檔案照）

圖為海康威視監視器（HIKVISION）。（法新社檔案照）

2020-06-16 22:12:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕教育部清查校園使用中國監視器「海康威視」情況，發現近4年來有16所學校共採購1089支，其中北藝大與科學園區實驗高中皆為198支、埔里高工181支、中正大學140支。而行政院宣稱要公布禁購清單，喊了近一年，至今沒下文。

政院上月把「政府機關使用中國大陸廠牌資通訊設備情形」報告送至立院，根據報告，政府機關使用中國資通產品，以「海康威視」為最大宗，共有4個中央機關丶15個地方機關及17間學校，合計達366支，其中學校為179支。不過，教育部送交立院的調查數據，比政院高出5倍。

「海康威視」因具有中國官方色彩，並強調人臉辨識技術與雲端監測，還用在中國天網系統、新疆再教育營等，有違反個人隱私、國家安全等疑慮，去年台中市地下道採購遭爆料後，陸續傳出台大、中山大學等校也使用「海康威視」監視器。

教育部調查近4年的學校採購案，其中使用「海康威視」有16校，其中3校，包括台大21支、中山大學35支、玉井工商4支已停用，不過，仍有13校認為均無疑慮，因此尚在使用中。

除北藝大、科學園區實驗高中、埔里高工、中正大學，尚包括台中教育大學43支、成功大學45支、屏東大學26支、宜蘭大學18支、虎尾農工60支、後壁高中51支、鳳山高中23支、台南海事水產職業學校14支、蘇澳海事水產學校32支等。

教育部表示，今年已函請各校，避免採購有爭議性的設備，衍生校園安全疑慮，如須採購中國製監視器，應於事前檢討無涉及國安、資安與機敏資訊外洩疑慮，並簽奉校長或其授權人核准後，再辦理後續採購事宜。

而行政院去年4月公布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，稱3個月內完成有資安疑慮的中國產品，並公布「禁購清單」，但已過近一年，卻沒有下文。

民進黨立委賴瑞隆表示，行政院過去既然有承諾，而經這段時間評估，若有不同思考，並認為可以有不同策略因應，就應適時對外說明。不過，他認為，「有疑慮無法排除，該禁用就禁用」，在中國沒有放棄併吞台灣的意圖下，政府處理中國資通產品須比其他國家更慎重。

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