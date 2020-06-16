OIE公告台灣為口蹄疫非疫區 外交部表示肯定與歡迎

世界動物衛生組織今公告台灣為口蹄疫不施打疫苗非疫區，台灣豬肉可恢復外銷。（資料照）

2020-06-16 22:04:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界動物衛生組織（OIE）今天（16日）認定台灣本島、澎湖及馬祖為「不施打疫苗口蹄疫非疫區」。外交部今晚發布新聞稿表示，這是我國動物防疫工作的重要成果與里程碑，我國也可望藉此拓展肉品外銷的國際市場，外交部對我國官民共同努力成果獲國際採認，表示肯定及歡迎。

我國自1997年發生口蹄疫疫情，23年來政府與民間共同努力，不斷精進動物防疫工作，OIE今終採認我國為口蹄疫非疫區。

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外交部說明，受到全球武漢肺炎（COVID-19）疫情影響，OIE原訂5月在法國巴黎召開的第88屆年會被迫延期至明年舉行；而原訂今年年會中將表決採認包含我國非疫區認定等重要議案，改以通訊投票方式進行。

外交部說，農委會持續關注此案進展，並透過我駐法代表處與OIE保持密切聯繫溝通，以確保此案順利獲得通過。外交部形容，我國獲得OIE「不施打疫苗口蹄疫非疫區」認定，是我國動物防疫工作的重要成果與里程碑，我國也可望藉此拓展肉品外銷的國際市場。

外交部表示，欣見我國第一線動物防檢疫人員及產官學研等全體國人多年來的付出與貢獻獲得國際認同與肯定，未來也將配合主管機關農委會，繼續深化與OIE及其會員國的互動、交流及合作，以確保我國動物衛生、食品安全及經貿利益。

OIE成立於1924年，總部設在法國巴黎，目前共有182個會員國，我國於1954年加入成為會員。該組織旨在促進國際間動物衛生合作，維護國際動物及畜產品的貿易安全，並負責制訂全球動物衛生及防檢疫標準。

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