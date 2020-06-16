抗議啦！中國學者點名柯文哲 民眾黨：與本黨路線差距甚大

台北市長柯文哲（見圖）被中國學者去年一篇文章點名是兩岸政治協商談判要「尋找並培養」的領袖人物之一。台北市政府與台灣民眾黨紛紛急著撇清。（資料照，記者廖振輝攝）

2020-06-16 19:53:28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕中國上海台灣研究所常務副所長倪永杰一篇刊登在《台海研究》2019年第4期的文章近日在網路流傳，其中談及培養從事兩岸協商談判對象，點名身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲。市府強調，柯文哲上任至今秉持「五個互相」，若要刻意解讀成其他政治目的，不僅錯誤解讀市府原意，也低估市民智慧；民眾黨也發出4點聲明回應，除表達不認同該文立場，也提出抗議，重申無論是民眾黨或柯文哲的兩岸路線主張都是「務實」，而非為爭取選票操作統獨意識形態。

中國政治期刊《台海研究》在2019年第4期的出版物中，刊登倪永杰撰寫的這篇文章，內容有關「一國兩制台灣方案」與兩岸民主協商，重申「一國兩制」是兩岸最佳統一方案，為了落實「兩制」，必須透過兩岸政治協商談判解決，在這情況下，台灣民意成為左右談判的關鍵。

請繼續往下閱讀...

而在「尋找並培養參與、從事兩岸協商談判的對象、領袖」這點，倪永杰指出，要選擇、鼓勵支持統一、願意協商、積極付出的台灣有關團體，「我們要做好統派力量如統一聯盟黨、新黨、親民黨、白色力量的柯文哲、以及島內重大社會團體、重要宗教團體、著名政治人物、具有重大影響力人士、著名輿論工作者的工作」，引導他們走上兩岸協商之路。

柯文哲今天沒有公開行程，對於該篇文章，北市府副發言人戴于文表示，柯文哲市長上任至今秉持「五個互相」原則推動兩岸城市交流；重申柯文哲認為兩岸和平交流總比互不往來或仇視更好，所以台北與上海成為常態性的交流管道，但在過程中如果要刻意解讀成有其他政治目的的交流，不僅錯誤解讀北市府的原意，也太低估台北市民的智慧。

民眾黨發出四點聲明回應如下： 首先，本黨表達不認同的立場，對於該文評論，與本黨主張路線差距甚大，本黨表示抗議。 第二，在兩岸立場上，無論是民眾黨或柯文哲主席，一路以來主張都一致，就是「務實」，透過厚植國力，維持台灣的自主性與優越性，而非為爭取選票操作統獨意識形態。 第三，數以萬計台商及眷屬為台灣經濟奔波兩岸，但兩岸官方目前沒有實質對話管道。在雙方對等的前提下進行對話，增進了解，有效溝通，降低敵意，並擴增台灣的生存空間，這才是台灣最大的利益。 第四，不能因為主張溝通與對話，就劃歸為統派。本黨對於民主自由體制及主權的堅持，是基本的底線，從未鬆動。 該篇論點不當，對本黨形象影響甚鉅，本黨再次表達抗議。

民眾黨對上海台灣研究所常務副所長倪永杰提出抗議。（翻攝自民眾黨臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法