參訪拚觀光 小英總統吃遍九份名店

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌16日走訪九份商圈，推廣防疫新生活運動，促進地方觀光。（圖由總統府記者聯誼會提供）

2020-06-16 15:30:19

〔記者林欣漢／新北報導〕總統蔡英文、行政院長蘇貞昌今天下午2點到九份參訪拚觀光，要一連走訪九份老麵店、阿蘭草仔粿、金枝肉圓、賴阿婆芋圓等人氣美食，並在阿妹茶樓品茗、賞景，但蔡總統受訪時說，原本心裡有打算，中午不吃了，但午餐的涼麵看起來很好吃，還是不小心吃完了，是一個很大的挑戰。

蔡總統此行有備而來，要走訪阿蘭草仔粿、金枝肉圓、賴阿婆芋圓等美食，還會到「宮崎駿神隱少女取景地」阿妹茶樓品茶，眺望九份山城及東北角海景，隨後參觀昇平戲院、青雲殿參拜祈福。

請繼續往下閱讀...

蔡英文說，九份是她喜歡來的地方，但有很長一段時間沒來了，平常就有交代幕僚，有時間就到九份走走，疫情期間九份觀光受到很大的影響，現在疫情趨緩，呼籲大家舊地重遊，到處吃、到處買，讓經濟振興起來。

蘇貞昌也說，疫情趨穩，鼓勵民眾實現防疫新生活的同時，也要刺激經濟，九份是國內外知名景點，這趟與總統一起來走走，也希望能帶動地方發展。

另外，新北市大家長侯友宜今天下午在新北市政府出席「新北、連江、台東互惠旅遊記者會」，確定無緣與蔡、蘇同台。蔡英文說，她知道侯友宜市長平常市政很忙，今天沒有特別麻煩他，在電視上有看到侯友宜表達歡迎之意，很感謝對方，期盼中央、地方一起努力，台灣經濟很快就會復原。

蘇也說，今天和總統一起到九份到處走、到處看、到處買，因為不是視察公共建設的行程，知道侯友宜很努力也很忙，所以沒有特別麻煩他，也謝謝他的歡迎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法