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外交部名片去台灣化 時力怒：政府的「台灣價值」去哪了？

時代力量不滿外交部統一名片政策，要求外交部對此提出完整說明並即刻更正。（資料照）

時代力量不滿外交部統一名片政策，要求外交部對此提出完整說明並即刻更正。（資料照）

2020-06-16 13:58:53

〔即時新聞／綜合報導〕外交部12日悄悄通電所有駐外館處，針對駐外人員的名片，律定用國旗、國徽、梅花、外交部部徽等圖案，並統一名片格式，現用有「台灣」均遭排除，消息傳出後令朝野譁然，時代力量今（16日）怒批，政府口口聲聲的「台灣價值」到哪去了？要求外交部對此提出完整說明並即刻更正。

針對外交部統一名片格式去台灣化，時代力量發表聲明指出：「請問小英政府口口聲聲的『台灣價值』，到哪去了？」，時力表示近年隨著香港反送中等國際事件，台灣的本土國家認同逐步上升，但執政黨卻在國家認同上立場反反覆覆、左顧右盼，在「護照正名」及「華航更名」議題上更完全看不到「正名台灣」的堅定決心，只會搬出一堆理由推拖搪塞。

時代力量怒批，現在竟還要求駐外人員的名片不能印上Taiwan，甚至要放上高度類似國民黨黨徽的國徽，外交官為何而戰？為誰而戰？時力強調：「駐外人員代表國家在前線拚外交，難道在名片上印上Taiwan也不行？這不是817萬的民意」。

同時時代力量也質疑，小英總統在去年國慶演說及今年就職演說都引用「中華民國台灣」六字，反問這六字到底代表什麼？難道總統可以說「中華民國台灣」，外交官只能說「中華民國」？

對於外交部的政策，時代力量表達強烈不滿，要求外交部對此提出完整說明並即刻更正，同時也要求即將開議的立法院臨時會中必須要積極處理華航及護照正名公決案！

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