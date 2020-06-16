總統府中部辦公室 蛻變成家暴中心了啦！

原位於台中市政府陽明市政大樓二樓的「總統府中部辦公室」，目前已改為「台中市家庭暴力及性侵害防治中心專及調查組 」辦公室。（記者歐素美攝）

2020-06-16 10:19:13

〔記者歐素美／台中報導〕「總統府中部辦公室」因使用率低，2018年底由台中市政府收回後，究竟作何使用？令外界好奇！台中市秘書處表示，因各局室有辦公空間需求，77坪大的「總統府中部辦公室」，目前已轉型作為社會局「台中市家庭暴力及性侵害防治中心專及調查組 」辦公室使用。

台中市政府於前市長林佳龍任內，無償提供市府場地，成立「總統府中部辦公室」，2017年3月18日舉辦成立茶會，總統蔡英文還出席特別感謝市長林佳龍無償出借台中市政府的場地，讓她方便來中部開會、與鄉親交流，聽見在地的聲音，強調「總統府中部辦公室」的成立，是強化中台灣角色的開始。

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後來前高雄市長韓國瑜參選總統，稱若當選總統，將在高雄辦公，一度掀起話題，當時台中市長盧秀燕也呼籲，未來總統當選人可以在台中設中部辦公室。

但在九合一選舉結束後，因高雄市及台中市長換人，總統府鑑於「總統府中部辦公室」啟用後，只使用了7次，利用率太低，於2018年12月13日即發文請市府收回。

台中市政府秘書處副處長李政峯表示，「總統府中部辦公室」位於陽明市政大樓2樓的兩間辦公室，空間約77坪，市府收回後經調查各局處室辦公需求，交由社會局作為「台中市家庭暴力及性侵害防治中心專及調查組 」辦公室使用，經裝修後，於今年1月2日進駐。

原位於台中市政府陽明市政大樓二樓的「總統府中部辦公室」，目前已改為「台中市家庭暴力及性侵害防治中心專及調查組 」辦公室。（記者歐素美攝）

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