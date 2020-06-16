為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

總統府中部辦公室 蛻變成家暴中心了啦！

原位於台中市政府陽明市政大樓二樓的「總統府中部辦公室」，目前已改為「台中市家庭暴力及性侵害防治中心專及調查組 」辦公室。（記者歐素美攝）

原位於台中市政府陽明市政大樓二樓的「總統府中部辦公室」，目前已改為「台中市家庭暴力及性侵害防治中心專及調查組 」辦公室。（記者歐素美攝）

2020-06-16 10:19:13

〔記者歐素美／台中報導〕「總統府中部辦公室」因使用率低，2018年底由台中市政府收回後，究竟作何使用？令外界好奇！台中市秘書處表示，因各局室有辦公空間需求，77坪大的「總統府中部辦公室」，目前已轉型作為社會局「台中市家庭暴力及性侵害防治中心專及調查組 」辦公室使用。

台中市政府於前市長林佳龍任內，無償提供市府場地，成立「總統府中部辦公室」，2017年3月18日舉辦成立茶會，總統蔡英文還出席特別感謝市長林佳龍無償出借台中市政府的場地，讓她方便來中部開會、與鄉親交流，聽見在地的聲音，強調「總統府中部辦公室」的成立，是強化中台灣角色的開始。

後來前高雄市長韓國瑜參選總統，稱若當選總統，將在高雄辦公，一度掀起話題，當時台中市長盧秀燕也呼籲，未來總統當選人可以在台中設中部辦公室。

但在九合一選舉結束後，因高雄市及台中市長換人，總統府鑑於「總統府中部辦公室」啟用後，只使用了7次，利用率太低，於2018年12月13日即發文請市府收回。

台中市政府秘書處副處長李政峯表示，「總統府中部辦公室」位於陽明市政大樓2樓的兩間辦公室，空間約77坪，市府收回後經調查各局處室辦公需求，交由社會局作為「台中市家庭暴力及性侵害防治中心專及調查組 」辦公室使用，經裝修後，於今年1月2日進駐。

原位於台中市政府陽明市政大樓二樓的「總統府中部辦公室」，目前已改為「台中市家庭暴力及性侵害防治中心專及調查組 」辦公室。（記者歐素美攝）

原位於台中市政府陽明市政大樓二樓的「總統府中部辦公室」，目前已改為「台中市家庭暴力及性侵害防治中心專及調查組 」辦公室。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門
2020-06-15 10:32

韓粉嗆罷 黃捷反擊：鳳山的「鳳」沒那麼好寫

2020-06-15 10:37

楊式風格》7:40到班、8點晨會 楊明州：公務員36年都這樣

2020-06-15 10:46

釣魚台改名提案惹議 石垣市長向我方解釋：意在反制中國

2020-06-15 11:08

蔣萬安酸陳其邁辦釣魚台釣魚比賽 「我嗆你不敢」

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播