花在彰化經費說不清 議員轟藐視議會便宜行事

縣議員吳韋達不滿縣府農業處，交待明年花在彰化活動經費不清楚，質疑農業處藐視議員監督縣政權。（記者張聰秋攝）

2020-06-15 20:06:25

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〔記者張聰秋／彰化報導〕時代力量彰化縣議員吳韋達，今在議會定期會質詢農業處長邱奕志，為何去年編列今年預算竟可獨漏指標性的春節活動「花在彰化」，還一改常態在今年上半年追加預算，額度僅去年經費的一半，作法不合常理，吳韋達轟縣府便宜行事，沒把議員放在眼裡，藐視議員監督縣政權。

吳韋達說，今年「2020花在彰化」農業處經費預算數2936萬多元，明年「2021花在彰化」去年11月要編卻分文未編，改在這次定期會追加提出1500 萬元預算，一般來說，上半年所追加減的預算，是為補足去年不足的預算和中央計畫補助案，農業處作法怎會一反常態，在今年上半年度追加明年活動預算，追加金額又不足支應整個明年活動？

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吳韋達質疑農業處為求年度總預算數帳面好看，去年年底才未把花在彰化的活動費用編列總預算，經費交待不清，讓人難以信服。

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對此，邱奕志強調絕無藐視議會並表示，花在彰化活動每年年初登場，活動前幾個月就要開始採購花卉、花材與佈置，往年活動預算都是跨2個年度編列，之所以去年11 月未編列2021年花在彰化活動預算，主因為了兼顧整體縣庫財源狀況，希望先看今年2020年活動效益，再評估2021年舉辦規模與內容 。

邱奕志說，今年3月活動檢討會，農業處做成明年續辦並延續今年夜間表演的決議，決議出來後趕在這次定期會趕緊編列追加預算，以利趕在今年9、10月進行花卉、花材採購程序。

邱奕志說，2021年花在彰化活動預算初估約2900多萬元，這次先追加1500萬元，不足1400萬元將在今年11月編列明年總預算再編足。

吳韋達質疑農業處為求年度總預算數帳面好看，去年年底未把花在彰化的活動費用編列在總預算中，竟一反常態在今年上半年追加2021年花在彰化活動1500萬元預算。（記者張聰秋攝）

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