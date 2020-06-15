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韓國瑜解職前急銷毀機密文件？ 代理市長楊明州回應了

高雄市代理市長楊明州（見圖）表示，這只是例行銷毀，數量也沒那麼多，希望大家不要有「政治解讀」。（記者葛祐豪攝）

高雄市代理市長楊明州（見圖）表示，這只是例行銷毀，數量也沒那麼多，希望大家不要有「政治解讀」。（記者葛祐豪攝）

2020-06-15 19:40:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜被罷免，12日正式解職，11日有民眾在鳳山行政中心發現，市府人員搬出裝滿公文的紙箱往垃圾車中倒，數量約有數十箱，還有網紅拿出教育局公文，說在11日下午要大家把機密文書資料集中銷毀，也引起外界熱議。對此，高雄市代理市長楊明州表示，這算是例行銷毀，數量也沒那麼多，希望大家不要有「政治解讀」。

綜合媒體報導，楊明州受訪說，公文數量並沒有外傳的6公噸多，正確來說應該是六立方公尺的紙張，大概「幾十公斤」，局處存放空間有限才會銷毀，也會要求全程錄影，目前已經請政風室處理，希望外界不要有過多的「政治解讀」。

網紅「音地大帝」昨（14日）在臉書分享一份韓國瑜在任時教育局秘書室發出的通知，內文指6月11日「機密文書資料」集中銷毀及集中時間、地點，並希望整箱打包，但勿放光碟及塑膠文件夾。由於上面可清楚看見將「機密文書資料」銷毀的時間、地點，引起網友質疑一定有鬼。

環保局環衛科長呂世圳日前回應表示，「教育局在5月19號，有提出所謂的廢棄的公文要清運的一個申請，重量大概有快6公噸左右」；而高市教育局今（15）日則表示，文件銷毁作業固定每年2次，銷毀的都是個資文件，並不是公文，這次運送量共約6公噸，支出費用1萬632元。

網紅「音地大帝」在臉書分享一份韓國瑜在任時教育局秘書室發出的通知單，內文可見將「機密文書資料」銷毀等字眼，引起不少網友質疑。（圖擷取自臉書「音地大帝」）

網紅「音地大帝」在臉書分享一份韓國瑜在任時教育局秘書室發出的通知單，內文可見將「機密文書資料」銷毀等字眼，引起不少網友質疑。（圖擷取自臉書「音地大帝」）

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