時力議員影射貪污、斗六市長要求道歉 雙方支持者互嗆罷免

斗六市長林聖爵發表聲明要求縣議員廖郁賢1週內道歉，否則將提告。（記者鄭旭凱翻攝）

2020-06-15 16:48:53

〔記者鄭旭凱、詹士弘／雲林報導〕斗六第一公有市場（斗六東市場）日前在召開說明會後，時代力量雲林縣議員廖郁賢網路直播指出：「沒有拆哪有錢貪污！」引起斗六市長林聖爵強烈不滿，除發佈聲明要求廖郁賢及當天在網路中謾罵的網友道歉，否則將在1週後提告加重毀謗罪，雙方支持者這2天更在網路上互嗆，更指出將提出罷免。

雲林縣政府委託南華大學4日舉辦「斗六第一公有市場先期調查研究說明會」，廖郁賢疑因較晚抵達現場，未獲邀上台發言，廖郁賢5日在網路開直播指出「沒有拆（指斗六第一公有市場）哪有錢貪污？大家都知道這是公開的秘密，但是我都沒有證據，所以也不知道該怎麼辦！」、「蓋大樓發大財，到底是發誰的財？不要因為荷包問題就把第一公有市場拆掉。」

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廖郁賢的發言引起部分網友回應，林聖爵先是在13日晚間發表聲明指出，廖郁賢的言論「嚴重毀損本人及市公所名譽，已構成刑法310條加重毀謗罪，而網友的謾罵也已構成公然侮辱。」林聖爵表示，他已保留所有相關證據，廖郁賢等相關人如果未能在聲明書發布後1週內道歉，他將依法追究、絕不寬貸。

廖郁賢質疑市長想透過濫訴的手段，不讓鄉親朋友發表對於公共議題的意見，她也質疑市公所垃圾車宣傳「東市場問卷調查」，表面上說「你我的期許–東市場的未來」，結果其實是份偏頗至極的問卷，僅附幾張照片，沒有過多說明，就要大家表達意見。

廖郁賢強調，當市長不斷向市民朋友說重視文資，說願意用另一種形式保留東市場的文化，為什麼要不斷說出「文資綁架」、文化保存阻擾經濟發展的話？

時代力量雲林縣議員廖郁賢。（資料照）

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