韓國瑜卸任前急銷毀機密文件？ 教育局澄清：是個資文件非公文

網紅「音地大帝」在臉書分享韓國瑜還在任時教育局的通知單，可見將「機密文書資料」銷毀等字眼，引起不少網友質疑。（圖擷取自臉書「音地大帝」）

2020-06-15 16:30:13

〔記者方志賢／高雄報導〕前高雄市長韓國瑜遭罷免，已於12日卸職。11日在鳳山行政中心，有民眾發現市府人員將裝滿文件的紙箱倒入垃圾車，由於正值市府交接敏感時機，引起爭議，高市教育局今表示，文件銷毁作業固定每年2次，銷毀的都是個資文件，並不是公文，這次運送量共約6公噸，支出費用1萬632元。

網紅「音地大帝」在臉書分享一份韓國瑜在任時教育局秘書室發出的通知，指6月11日「機密文書資料」集中銷毀及集中時間、地點，並希望整箱打包，但勿放光碟及塑膠文件夾。由於上面可清楚看見將「機密文書資料」銷毀的時間、地點，引起網友質疑一定有鬼。

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高雄市環保局環衛科長呂世圳日前受訪也表示，教育局5月19日提出廢棄公文清運申請，重量大概有6公噸左右，看來都是一般廢棄公文。

教育局今表示，文件銷毁作業為固定每年2次的定期工作，時間是配合國家清潔週的12月到隔年1月及每年6、7月，這次作業於5月19日由鳳山清潔隊估價，並經簽准相關清運費用，公告同仁於6月11日自行整理裝箱。

至於銷毀的文件為何稱「機密文書資料」？教育局說，銷毀的文件並不是公文，所以沒有保存年限，大多是開會通知單、主管名冊及申請補助表格等文件，內有個人聯絡地址、電話、手機號碼等個資，另有4箱剪報資料。20年來固定付費委由鳳山清潔隊派垃圾車裝運。

教育局說，清運當天由教育局政風室人員拍照存證，運送至南區焚化爐，銷毁過程皆有錄影存證；這次運送量共25箱約6立方米，換算約6公噸，支出費用為1萬632元。

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