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苗博雅指同一團體未經招標連辦8年活動 柯文哲允查辦

議員苗博雅質疑中山堂台北書院有弊案，台北市長柯文哲趕緊將麥克風推給相關局處來發言說明。（記者林正堃攝）

議員苗博雅質疑中山堂台北書院有弊案，台北市長柯文哲趕緊將麥克風推給相關局處來發言說明。（記者林正堃攝）

2020-06-15 15:03:34

〔記者郭安家／台北報導〕社民黨北市議員苗博雅今下午在議會總質詢時表示，台北市政府所轄中山堂台北書院有弊案，有一個團體竟連續8年舉辦32場次茶會活動，苗博雅表示，該團體8年來A了1600萬元公務預算，且未經公開招標，違反「台北市市有公用房地提供使用辦法」，台北市長柯文哲答詢時表示「不知道」，允諾會查辦。

文化局長蔡宗雄指出，該活動由中山堂跟協會合辦，確實有議員所說的規避狀況，將預算拆成小筆，北市府已做議處，並由政風處協助調查。

苗博雅指出，該團體近8年來A了1600萬元公務預算，中山堂補助同一個團體辦活動已經連8年，每年辦4次，1次預算50萬、1年200萬元，沒有任何公開評選、招標，無採購法驗收程序，還提供3.1折優惠價，全部都是中山堂管理所主任說的算；沒看過藝文團體這麼爽的，還違反「台北市市有公用房地提供使用辦法」。

苗博雅指出，這名主任做太久，超過8年就要輪調，今年做到第9年，人事令還是市長柯文哲蓋的章。蔡宗雄解釋，中山堂去年升格為國家古蹟後，進行相關工程，今年已經結束。

苗博雅指出，政風處調查報告出爐提及中山堂要落實輪調，避免久任衍生風險，如今政風處也將此案函送廉政署了，並問柯文哲此人還要繼續做嗎？蔡宗雄回應，該案正在處理，處理時間則是總質詢結束、下個會期；苗博雅直言，總質詢今天就結束，下個會期要等到9月「太久了吧」。

柯文哲接著回應，「這樣好了，我們送政風處」。苗博雅說，政風處送過了啊！蔡宗雄說會儘速處理；柯文哲則允諾會辦，要想想該主任離開位置要「塞」哪裡。

台北市議員苗博雅。（記者林正堃攝）

台北市議員苗博雅。（記者林正堃攝）

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