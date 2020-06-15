將投入市長補選！陳其邁：做任何決定一定全力展現決心

行政院副院長陳其邁15日參訪台灣人工智慧實驗室，針對高雄市長補選議題，陳其邁受訪強調應儘快讓高雄市政重開機。（記者羅沛德攝）

2020-06-15 12:05:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院副院長陳其邁本週三將被民進黨徵召投入高雄市長補選，面對國民黨可能派出對手是現任立委吳怡玎。對此，陳其邁今日參訪「台灣人工智慧實驗室」（Taiwan AI Labs）受訪表示，「她是剛當選的國民黨不分區立委，坦白講，不太認識及熟悉吳委員，假如我做了任何決定，我一定專心全力展現決心，把下一階段要做的把它做好！」

陳其邁坦言，他不太認識吳怡玎，希望國民黨在高雄市假如能夠過民主機制，對高雄必須符合兩個條件，第一是必須熱愛高雄，第二是對熟悉高雄市，面對挑戰知道該怎麼做，這個也是選民期待，至於國民黨要提什麼人選，就尊重國民黨的想法及做法。

請繼續往下閱讀...

針對高雄市長補選可能的選舉主軸是「有市長、會做事」？陳其邁指出，「有政府、會做事」是在行政院工作時，他和蘇院長及行政團隊努力的目標，政府存在是為了幫人民解決問題，讓整個政務順利推動福國利民。

陳其邁形容，他在行政院一年多時間，大家知道蘇院長綽號是「衝衝衝」，自己綽號是「緊緊緊」，在蘇院長領導下，行政院團隊一天當兩天用，做出施政成績讓人民有感。

陳其邁談及，高雄這一年多紛擾非常多，人民望治心切，希望未來新市長產生後，也能夠施政讓人民有感，盡速將整個市政重開機，盡速推動招商引資、捷運路網興建，解決年輕人就業問題，這是任何市長上任最優先要解決的重大問題。

針對若投入市長補選，外界有經濟部長沈榮津接行政院副院長的呼聲？陳其邁透露，在防疫期間，為了口罩的事情，常常到深夜一點多才聯絡沈榮津，自己算年輕人，晚上一、兩點睡覺很正常，沈算是史上最強的歐吉桑，到晚上一、兩點還沒睡覺，「我真的很佩服他」，對沈印象深刻。

陳其邁認為，政院副院長人選須與總統和院長充分合作，現在自己還沒辭職，說副院長人選對他來說會有一些小困擾，相信蘇院長用人會站在整個工作團隊能夠協調推動政務，一定會指定一個最有執行力、最有魄力，而且能夠密切配合院長的副院長。

行政院副院長陳其邁（左三）15日參訪台灣人工智慧實驗室，針對高雄市長補選議題，陳其邁受訪強調應儘快讓高雄市政重開機。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法