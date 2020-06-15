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否認「報復式」...韓粉稱「複製式罷免」 鎖定多名高市議員

韓粉日前在韓國瑜「畢業音樂會」現場，高呼罷免黃捷。（資料照）

韓粉日前在韓國瑜「畢業音樂會」現場，高呼罷免黃捷。（資料照）

2020-06-15 09:20:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前高雄市長韓國瑜被近94萬高票罷免後，韓粉憤恨難消，自創「複製式罷免」一詞，否認是「報復式罷免」，第一波鎖定多名高雄市議員進行罷免連署。

去年在議會「翻白眼」、讓韓國瑜跳針連回「高雄要發大財」的時力議員黃捷，被韓粉列為首要罷免的高雄市議員，發起罷免黃捷的「鳳山清『捷』大隊」從6月8日重啟連署以來，號稱連署數量已突破1萬6千份，將正式向中選會提出罷免申請。

挺韓五虎將之一的「杏仁哥」，則鼓動罷免民進黨議員陳致中，並批陳是貪污家庭等，曾代表國民黨競選議員落選的朱挺玗，也提供服務處，做為連署收件地點。

對此，陳致中昨晚發聲明說：「如果因為堅定罷韓，然後要被罷，我不會後悔，更不會改變，因為我相信罷韓是為了讓高雄更好。如果因為在議會強力監督，就要被鋪天蓋地謾罵侮辱，我也不會退縮，因為這是選民嚴肅付託的責任。」

另位被韓粉視為眼中釘的民進黨議員高閔琳，也是第一波罷免人選，挺韓五虎將之一的陳清茂，昨也宣布在6月27日市議會議長許崑源出殯後，將在岡山區成立罷免高閔琳總部。

此外，挺韓直播主陳品宏也在三民區尋找店面，作為罷免連署書收件地，他在直播中表示，將先罷免民進黨議員康裕成，接著要罷免民進黨立委李昆澤，還嗆說：「就是罷爽的！」

對於韓粉的情緒性發洩，國民黨做法是不禁止也不推動，強調是民間自發性發起，但有藍營議員擔心，如果綠營反撲，這把火可能燒到自己身上。

地方人士分析，這幾個選區，縱使第一、二階段的連署能達標，第三階段投票過關機率都非常低，罷免方可能達不到25%同意門檻，且屆時藍綠動員下，不同意票數有很高機會超過同意票，韓粉「報復式罷免」這筆帳，都會算在國民黨頭上，恐會再重創藍營在高雄市氣勢。

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