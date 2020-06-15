媽祖顯靈？中市議會退回大安媽祖園區提案 市府卻說可以編預算了？

台中市議會日前退回大安媽祖園區雕像提案，但市府會不會著手編雕像預算，觀旅局的回應則埋下伏筆。（記者唐在馨攝）

2020-06-15 06:50:40

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市府送議會審議的大安媽祖園區雕像及周邊工程案，日前遭議會委員會退回，但觀旅局長林筱淇解讀，因為委員會決議市府可針對完整園區需求建設，循預算程序辦理，因此，「觀旅局會儘速規劃」，希望能趕在今年底審明年度預算時，送出相關預算。

不過，因為議會交通地政委員會是「退回提案」，為何市府卻說可以「編列預算」？未來市府送出園區整體規劃預算時，是否可以有媽祖雕像的預算？林筱淇則說，是否要編媽祖雕像預算，必需再經內部討論及評估。

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對此，民進黨議員陳淑華表示，「市議會沒有說市府可以直接編預算」，請市府不要曲解議會的意見，她表示，是因為市府的不作為及無能，整個大安媽祖園區雕工程被退回，市府不要用曲解的方式來掩蓋無能。

而國民黨議員楊正中則說，要編預算的前提是針對海線觀光發展的規劃報告要先出來，名稱並且要改變不能再叫大安媽祖園區才能另編預算。

而無黨籍的委員會召集人，議員陳廷秀則表示，當天審議時大家都認為該案工程款都經辦完決算，「大安媽祖文化園區」己經結案，所以市府送的相關案子被退回，至於未來市府如果要送大安及週邊海線相關預算，當然是要先送計劃，議會同意再送預算，不可能同意市府直接編預算送進來。

而林筱淇則表示，市府會提這個案子是因為過去議會則有決議不能用公帑蓋雕像，如今該案被退回，但議會要求觀旅局提出大安園區完善建設計畫，該園區的確有不少相關工程如植栽等建設需要補強，她會儘速研究送出，不過送出的案子是否會有「媽祖雕像」？林筱淇則說：待評估。

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