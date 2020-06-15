為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

媽祖顯靈？中市議會退回大安媽祖園區提案 市府卻說可以編預算了？

台中市議會日前退回大安媽祖園區雕像提案，但市府會不會著手編雕像預算，觀旅局的回應則埋下伏筆。（記者唐在馨攝）

台中市議會日前退回大安媽祖園區雕像提案，但市府會不會著手編雕像預算，觀旅局的回應則埋下伏筆。（記者唐在馨攝）

2020-06-15 06:50:40

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市府送議會審議的大安媽祖園區雕像及周邊工程案，日前遭議會委員會退回，但觀旅局長林筱淇解讀，因為委員會決議市府可針對完整園區需求建設，循預算程序辦理，因此，「觀旅局會儘速規劃」，希望能趕在今年底審明年度預算時，送出相關預算。

不過，因為議會交通地政委員會是「退回提案」，為何市府卻說可以「編列預算」？未來市府送出園區整體規劃預算時，是否可以有媽祖雕像的預算？林筱淇則說，是否要編媽祖雕像預算，必需再經內部討論及評估。

對此，民進黨議員陳淑華表示，「市議會沒有說市府可以直接編預算」，請市府不要曲解議會的意見，她表示，是因為市府的不作為及無能，整個大安媽祖園區雕工程被退回，市府不要用曲解的方式來掩蓋無能。

而國民黨議員楊正中則說，要編預算的前提是針對海線觀光發展的規劃報告要先出來，名稱並且要改變不能再叫大安媽祖園區才能另編預算。

而無黨籍的委員會召集人，議員陳廷秀則表示，當天審議時大家都認為該案工程款都經辦完決算，「大安媽祖文化園區」己經結案，所以市府送的相關案子被退回，至於未來市府如果要送大安及週邊海線相關預算，當然是要先送計劃，議會同意再送預算，不可能同意市府直接編預算送進來。

而林筱淇則表示，市府會提這個案子是因為過去議會則有決議不能用公帑蓋雕像，如今該案被退回，但議會要求觀旅局提出大安園區完善建設計畫，該園區的確有不少相關工程如植栽等建設需要補強，她會儘速研究送出，不過送出的案子是否會有「媽祖雕像」？林筱淇則說：待評估。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
爭取大安媽祖園區建雕像 中市海線居民到議會發聲
2020-05-11 11:19

爭取大安媽祖園區建雕像 中市海線居民到議會發聲
募不到...中市府建請議會同意編預算蓋媽祖像 納入議程
2020-04-20 16:26

募不到...中市府建請議會同意編預算蓋媽祖像 納入議程
賺錢超前 部署生財工具低門檻

賺錢超前 部署生財工具低門檻
啥？台中媽祖園區基座花6億 媽祖像只募到1.3萬...
2019-12-02 18:04

啥？台中媽祖園區基座花6億 媽祖像只募到1.3萬...
最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起

最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起
政治今日熱門
2020-06-14 09:44

設醫材價格上限 台大名醫：使台灣醫學倒退發展

2020-06-14 08:32

王瑞德中午高雄請吃冰5千份：韓粉要來也歡迎

2020-06-14 09:56

KMT鹿谷鄉黨部 黨產會：免費借用鄉有地後申購

2020-06-14 10:34

蘇揆向小英請託力保愛女常委席次？政院駁斥：憑空杜撰

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播