漢光實兵指揮台高聳 陸軍強調：經驗證且安全無虞

漢光36號演習7月中將在台中甲南海灘進行「聯合反登陸作戰」實彈射擊，軍方在高灘地設置指揮台，被民眾質疑結構安全。圖為去年5月30日在屏東的漢光演習，圖為CM-11勇虎式戰車射擊，M110A2自走砲車在後。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2020-06-14 21:37:35

〔記者涂鉅旻／台北報導〕漢光36號演習實兵演訓重頭戲「聯合反登陸作戰」實彈射擊，將在7月16日於台中甲南海灘登場，軍方也委託廠商設置指揮台，但民眾擔心其高度與結構是否安全，對此陸軍今晚解釋，指揮台設置於高灘地而非濕地或水流經過地，地基已夯實並經過多重評估與簽證，符合安全標準。

國軍為了台中甲南海灘的漢光演習實彈演訓，已派部隊與軍備進駐，但當地民眾反映，海線居民常見到直升機編隊飛行，甚至抱怨常常一早就被直升機飛行的聲音吵醒；亦有民眾擔心設置於甲南的指揮台是否安全。

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對此陸軍表示，這座指揮台於搭設前完成商情分析與招標，符合政府採購法規範。另甲南海灘指揮台位置為高灘地，非河川濕地或水流經過區域，且搭設前地基已實施整平與夯實，並鋪設承重鋼板，結構與高度均由專業技師及廠商完成抗風、抗震與承載力評估及簽證，符合安全標準。

另對於直升機飛行聲音吵醒居民一事，陸軍表示，考量直升機飛航支援任務於晨間實施，後續將適時調整航線高度，以降低音量，並派員向地方民眾溝通說明，以消弭疑慮，籲請國人能繼續支持國軍戰備演訓工作。

國軍30日清晨在屏東滿豐訓場執行漢光「聯合灘岸殲敵作戰」演習，出動各式軍武裝備。圖為CM-11勇虎式戰車對海上目標射擊，M110A2自走砲車在後。

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