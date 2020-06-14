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出席鍾肇政追思音樂會頒景星勳章、褒揚令 蔡英文：懷念他的溫暖

蔡英文追頒鍾肇政一等景星勳章，由鍾老的次子鍾延威代表接受。（記者李容萍攝）

蔡英文追頒鍾肇政一等景星勳章，由鍾老的次子鍾延威代表接受。（記者李容萍攝）

2020-06-14 12:24:38

［記者李容萍／桃園報導］被譽為「台灣文學之母」的作家鍾肇政於5月16日辭世，享耆壽96歲，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌今天上午前往桃園市龍潭國小活動中心出席「鍾肇政追思音樂會」，緬懷這位客家運動先驅的離世。蔡英文並追頒鍾肇政一等景星勳章及頒贈褒揚令，由鍾老的次子鍾延威及妻子蔣絜安代表接受，她提到過去曾和鍾老同台，結果烈日下自己忘了戴帽子，鍾老把自己的帽子給她戴，讓她深深體會到長輩對她的溫暖。

蔡英文頒贈鍾肇政褒揚令，由鍾老的次媳蔣絜安代表接受。（記者李容萍攝）

蔡英文頒贈鍾肇政褒揚令，由鍾老的次媳蔣絜安代表接受。（記者李容萍攝）

蔡英文表示，5月16日對她來說是一個難以忘記的一天。那一天，她接到鍾肇政鍾老辭世的消息，既震驚又不捨，台灣就這樣失去了一名珍貴的文化國寶，今天她來跟大家一起追思鍾老，並代表政府頒贈勳章及褒揚令，鍾老的一生為客家文化、為台灣文學、為整個台灣奉獻太多太多，鍾老的創作裡，《魯冰花》是台灣人共同的記憶，《濁流三部曲》、《台灣人三部曲》和開啟了台灣的《大河小說》。更讓人敬佩的是，早在威權統治的時期，鍾老無畏無懼、承襲前人的基礎，致力於組織本土作家、提攜後進，用手中的筆耕耘出台灣文學的沃土，撐出屬於台灣人的空間，鍾老的勇敢和堅持，也表現在對族群文化的關懷。

蔡英文出席追思音樂會，懷念鍾老的溫暖。（記者李容萍攝）

蔡英文出席追思音樂會，懷念鍾老的溫暖。（記者李容萍攝）

蔡英文提到，鍾老首開全球先例，爭取成立寶島客家電台，也出面擔任電台的董事長，以及台灣客家公共事務協會的理事長，終其一生，鍾老都持續為台灣的文化和本土的意識奔走，也不斷的為客家族群的權益努力。

行政院長蘇貞昌出席「鍾肇政追思音樂會」，緬懷這位客家運動先驅的離世。（記者李容萍攝）

行政院長蘇貞昌出席「鍾肇政追思音樂會」，緬懷這位客家運動先驅的離世。（記者李容萍攝）

蔡英文憶及，對她來說，鍾老是一個溫暖的長輩，這幾年只要我來桃竹苗一帶，只要是客家的活動，她常常在座位的第一排看到他，他也總是笑笑的給我這個客家的女兒鼓勵和支持，她永遠都記得有一次，她跟鍾老同台，太陽很大，天氣很熱，鍾老看到她沒有戴帽子，就把他自己的帽子拿下來，戴在她的頭上，或許是一個小小的動作，但對她來說，這就是長輩對晚輩的疼惜。

「鍾肇政追思音樂會」以鍾老生前喜歡的樂曲及以鍾老創作詩句譜成的歌曲演出為主。（記者李容萍攝）

「鍾肇政追思音樂會」以鍾老生前喜歡的樂曲及以鍾老創作詩句譜成的歌曲演出為主。（記者李容萍攝）

蔡英文最後引用鍾老在1991年提出「新个客家人」的主張，強調「我們願意為尋回我們的尊嚴，再創我們的光輝而努力，更願意與其他族群攜手同心為大家的光明未來戮力以赴！」

「鍾肇政追思音樂會」登場的龍潭國小會場外展出鍾老的生平事。（記者李容萍攝）

「鍾肇政追思音樂會」登場的龍潭國小會場外展出鍾老的生平事。（記者李容萍攝）

蘇貞昌也說，30多年前他參選屏東縣長，鍾老就自費組團前來幫忙，為台灣的民主盡一份心力，鍾老一生為台灣主體打拼，不論政治黨派，在國民黨威權時代下，耕耘台灣文學，為客家文化尋找出路，雖然他已離開我們，但相信鍾老在天上，仍會以慈祥關愛的眼神，繼續關心台灣這塊土地。

「鍾肇政追思音樂會」登場的龍潭國小會場外展出鍾老的生平事。（記者李容萍攝）

「鍾肇政追思音樂會」登場的龍潭國小會場外展出鍾老的生平事。（記者李容萍攝）

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