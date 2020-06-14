表彰鍾肇政崇高貢獻 蔡英文追頒一等景星勳章暨褒揚令

總統蔡英文主持「追頒總統府前資政、文壇耆宿鍾肇政一等景星勳章暨頒贈褒揚令」典禮，表彰鍾肇政一生對客家文化及台灣文學的崇高貢獻。（總統府提供）

2020-06-14 12:08:27

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今上午主持「追頒總統府前資政、文壇耆宿鍾肇政一等景星勳章暨頒贈褒揚令」典禮，表彰鍾肇政一生對客家文化及台灣文學的崇高貢獻。

蔡總統首先追頒一等景星勳章，由鍾肇政次子鍾延威代表接受；隨後頒贈褒揚令，由鍾肇政次媳蔣絜安代表接受；總統也與家屬代表合影，表達慰問。

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蔡總統致詞時表示，5月16日對她來說是難以忘記的一天。那一天，她接到鍾老辭世的消息，既震驚又不捨，台灣就這樣失去一位珍貴的文化國寶。

蔡總統說，今天她前來與大家一起追思鍾老，也代表政府頒贈勳章和褒揚令。鍾老的一生，為客家文化，為台灣文學，為整個台灣，奉獻太多太多了。

蔡總統指出，鍾老的創作裡面，「魯冰花」是台灣人共同的記憶，「濁流三部曲」和「台灣人三部曲」開啟了台灣的「大河小說」。更讓我們敬佩的是，早在威權統治時期，鍾老無畏無懼，承襲前人的基礎，致力於組織本土作家，提攜後進，用手中的筆，耕耘出台灣文學的沃土，撐出屬於台灣人的空間。

蔡總統也表示，鍾老的勇敢和堅持，也表現在對族群文化的關懷上。他是1988年「還我母語」客家運動的重要人物。鍾老首開全球先例，爭取成立「寶島客家電台」，也出面擔任電台的董事長，以及台灣客家公共事務協會的理事長。終其一生，鍾老都持續為台灣文化和本土意識奔走，也不斷為客家族群的權益努力。

蔡總統接著表示，對她來說，鍾老則是個溫暖的長輩。這幾年，只要她來桃竹苗一帶參加客家的活動，常常在座位的第一排看見鍾老，而鍾老總是笑笑的給她這個「客家的女兒」鼓勵和支持。

總統提到，有一次她跟鍾老同台，太陽很大，天氣很熱，鍾老看她沒戴帽子，就把自己的帽子拿下來，戴到她的頭上。或許是個小小的動作，但對她來說，這就是長輩對晚輩的疼惜，她永遠都會記得。

最後，蔡總統引用鍾老1991年提出「新个客家人」主張的最後一段話：「我們願意為尋回我們的尊嚴、再創我們的光輝而努力，更願意與其他族群攜手同心，為我們大家的光明未來戮力以赴」；也用客語跟鍾老說：「吾還在努力，吾兜也一定會煞猛打拚」表達對鍾老最深的懷念。

包括行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、內政部長徐國勇、客委會主委楊長鎮、桃園市長鄭文燦、前文化部長鄭麗君及前台灣省主席林光華等都出席活動。

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