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作風明快！楊明州第一個公開行程 只問「會不會淹水」？

楊明州要求水利局團隊保證，下回若遇到五月中旬相同情況的豪大雨，鹽埕區不能再淹水。（記者王榮祥攝）

楊明州要求水利局團隊保證，下回若遇到五月中旬相同情況的豪大雨，鹽埕區不能再淹水。（記者王榮祥攝）

2020-06-14 11:58:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市代理市長楊明州上任後，今立刻安排第一個公開行程、視察七賢抽水站，他聽完水利局簡報後直接了當詢問，下回相同情況下會不會再淹水？聽到水利局官員回復不會，楊明州說這樣就好。

此外，針對地方議員與多位里長、為居民爭取0522淹水補償，楊明州當場承諾，會交由相關單位積極檢討。

楊明州昨天宣誓就職高市代理市長，他在就職前後曾兩度提及，這兩個月內最重要工作就是防汛、防疫、防颱，今天立刻有了動作，安排前往視察在五月中旬因為機組故障、導致鹽埕區淹水的七賢抽水站。

楊明州先聽完簡報，接著做出幾點建議，並直接詢問水利局官員、若再碰到如同五月中旬相同情況的降雨，鹽埕區會不會再淹水?官員試圖再次說明對七賢抽水站的補強工作，楊明州則強調，只想要知道「相同情況下、會不會再淹水」?官員回應「不會」，楊明州說這樣就好。

他也重申，防汛防颱是代理期間首要工作，務必做到萬無一失，並提醒除了抽水站設備操作，各滯洪池有需提高警覺、提前排空與強制抽排等措施要靈活操作。

相關局處原本安排楊明州聽完簡報、做完指示後，再到抽水站巡查一下，但楊明州認為現在沒下雨、抽水站也沒運作，沒必要有這些排場，只不斷提醒水利局團隊要謹慎因應；而他在聽取簡報過程中，還糾正一個字的使用方式，認為市府單位發布文字要精準，才不會被外界質疑，凸顯其工務背景的務實風格。

高市代理市長楊明州（右三）今視察七賢抽水站。（記者王榮祥攝）

高市代理市長楊明州（右三）今視察七賢抽水站。（記者王榮祥攝）

七賢抽水站增設臨時抽水機組。（記者王榮祥攝）

七賢抽水站增設臨時抽水機組。（記者王榮祥攝）

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