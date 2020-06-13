柯文哲諷醫材新制「白癡建議」 綠委怒：廉價的政治操作

健保自付差額8大類醫材爭議不休，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲13日受訪直言，「很想問是哪個白癡跟他（指陳時中）建議的？」（資料照）

2020-06-14 00:11:18

〔即時新聞／綜合報導〕針對健保署訂定健保自付差額醫材爭議，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲13日受訪表示，「很想問是哪個白癡跟他（指陳時中）建議的？」對此，民進黨立委吳思瑤反批柯文哲，「把嚴肅的專業問題進行廉價的政治操作，試問是把人民當白癡嗎？」

「健保醫材新制的爭議，其實是台灣整體社會針對醫療體制改革進行更深入的公共對話的開始。」吳思瑤13日晚間在臉書表示，有位號稱白色力量的市長，同時具備了醫師與政治人物的角色，若是他願意，是可以扮演政策對話的正向角色。

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吳思瑤感嘆，可惜從這位市長身上我們只看到自以為是的專業及權力傲慢，對政策的公共討論嗤之以鼻、不屑一顧。「讓人遺憾啊，公開透明、公民社會還是他當年振振有詞的政見，不知道他自己還記得嗎？」她強調，這樣說是完全基於知情評論。

吳思瑤說，當媒體對於醫材爭議詢問這位醫師市長有無專業意見時，他非但沒有對政策良窳或內容提出實質建議，反而直接開批「現在陳時中要逆轉了吧」、「不知道是哪個白痴給他（陳時中）建議的？」

吳思瑤不滿地說，醫材議題爭論多年，難道每個想從體制面進行改革的參與者都是白痴？把嚴肅的專業問題進行廉價的政治操作，試問是把人民當白癡嗎？「政客與政治家是一線之隔，有人以為撿到槍、想藉機猛打；有人真切面對問題，扛起負責戮力解決。」

吳思瑤直言，想奉勸這位一心想拉別人下神壇的人，「多一點政策少一點政治吧，否則自己恐怕永遠回不了神壇」。

衛福部健保署近日針對「健保部分給付、民眾部分負擔」的醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材訂出民眾負擔上限值，此舉引起醫界反彈。對此，衛福部長陳時中邀醫界溝通後決定新制暫緩實施，行政院發言人丁怡銘則表示，政府樂觀看待這樣的溝通成果。

吳思瑤臉書全文：

民進黨立委吳思瑤反批柯文哲，「把嚴肅的專業問題進行廉價的政治操作，試問是把人民當白癡嗎？」（資料照）

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