房事困擾...國民黨部「空間調整」喊停 轉為「搬家」難度大

國民黨主席江啟臣4月宣布啟動「國民黨空間重設計」計畫後，原本行管會前後多次討論達成減租現有辦公樓層，政策會、革命實踐研究院移至智庫的「空間調整」計畫最近喊停，轉為「搬家」計畫。（資料照）

2020-06-13 15:30:06

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席江啟臣4月宣布啟動「國民黨空間重設計」計畫後，原本行管會前後多次討論達成減租現有辦公樓層，政策會、革命實踐研究院移至智庫的「空間調整」計畫最近喊停，轉為「搬家」計畫，據了解，原因在於江啟臣要求辦公廳舍可以符合中長期使用，目前向中投公司承租的八德大樓，容易受黨產會支配，恐怕空間調整1年多後又得搬遷。

國民黨行管會原擬調整與中投公司租約，退租目前承租的八德大樓2、5樓空間，並規劃7月底前完成挪移各部門辦公空間，估自今年8月到明年底租期所可節省下的1200萬元租金，可以再延長大約幾個月的租期。

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但黨內人士指出，江啟臣8日主持黨務會議時，認為「空間調整」計畫不符中長期使用需求，而且依規劃要花300萬元經費，明年底八德大樓的租約到期後，可能還要再搬家，因而指示行管會重訂計畫，朝黨務部門集中辦公以及可以穩定中長期使用的方向規劃。

據指出，江啟臣考量，如果政策會、革實院搬到智庫，還是經常要到中央黨部開會，不如在智庫與立法院附近租一個合適的辦公廳舍，所有部門一起辦公，如此一來就得搬離八德大樓，但經實際查詢後，台北市中正區附近根本找不到符合需求的辦公大樓，比較適合的物件位在距離較遠的內湖區或南港區，相當頭疼。

黨內人士說，由於未來2個月要忙高雄市長補選，還要下鄉召開行動中常會、黨代表座談會以及籌備8月底、9月初召開全代會，許多黨務部門都不太願意在這段期間調整辦公空間，調整計畫也只能被迫暫緩，只是要找到符合江啟臣要求的「新家」難度很大。

不過，這位人士也說，中投公司受制於黨產會是眼前事實，從部分國民黨地方黨部過去向中央公司與旗下所屬子公司承租的數十處辦公處所，由於被黨產會質疑租金不合理，要求調高，最後只能退租的經驗來看，國民黨做超前部署也屬必要。

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