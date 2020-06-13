罷韓後接著清捷...黃國昌：報復性罷免不會得到支持

針對高雄市議員黃捷可能被罷免，前時代力量立委黃國昌認為，報復性罷免不會得到高雄市民的支持。（記者賴筱桐攝）

2020-06-13 12:37:46

［記者賴筱桐／新北報導］前高雄市長韓國瑜遭罷免黯然下台，有韓粉不滿發起罷免高雄市議員黃捷的行動。對此，前時代力量立委黃國昌表示，以報復性的方式展開罷免不會得到高雄市民的支持，黃捷過去這段時間在議會推動重要政策與法案，對高雄市府的監督也是有理有據，希望社會多花心力關心下一代的未來與台灣經濟、民生議題。

黃國昌今天出席時代力量新北市黨部與立委王婉諭聯合服務處開幕記者會，針對黃捷可能遭到「報復性罷免」，黃國昌表示，黃捷在高雄市議會的表現有目共睹，推動法案、監督市政有理有據。他勉勵黃捷只要記得當初對選民的承諾，在議會扮演監督市政的角色，其他選舉或罷免活動的花招，都是枝微末節的事情。

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黃國昌認為，罷免是每個人受憲法保障的基本權利，但是現階段要讓情緒沉澱下來、冷靜思考怎麼做對台灣及高雄的未來發展才是好的，過去台灣花太多時間和力氣處理政治上的對立，很多與民生、經濟攸關的重要課題，例如年輕人面臨低薪、高房價，才是值得政治人物多花心力關心的議題。

黃國昌說，韓國瑜在市長任期不到一半就跑去選總統，因此有超過90萬市民表達心聲，韓應尊重結果，不只是韓國瑜，所有政治人物都不能背棄當初的承諾，對於帶職參選，台灣不該淪為雙重標準，過去時力在立院一直力推禁止帶職參選法案。

王婉諭表示，身為政治人物要禁得起人民監督及考驗，避免情緒性報復的罷免行為，黃捷在高雄的表現可圈可點、認真問政，希望回歸理性討論，而不是透過報復性罷免的手段，做為政治角力鬥爭的工具，至於許多不恰當的情緒性言語應盡量避免，以理性問政的角度思考。

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