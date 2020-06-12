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高市府明交接 葉匡時今搭高鐵北上

高市府明上午10點辦理交接，葉匡時今中午搭高鐵回台北。（圖取自葉匡時臉書）

高市府明上午10點辦理交接，葉匡時今中午搭高鐵回台北。（圖取自葉匡時臉書）

2020-06-12 21:40:43

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市代理市長由現任高市府參事楊明州出任，市府團隊將於明（13日）上午10點交接，不過前副市長葉匡時卻率先於今（12日）搭高鐵回到台北，引發網友質疑。

行政院今天宣布，高雄市代理市長職務由市府參事楊明州出任，楊對此表示，以身為高雄人、高雄市政府公務員一份子為榮，接任代理市長是重責大任，至補選完成前力求人事穩定、市政延續，後續會以四維行政中心市長室為主要辦公場所。

前副市長葉匡時今（12日）中午12點5分在臉書貼出自己搭乘高鐵的自拍照，他坐在座位上，餐桌還擺著1杯咖啡，葉在貼文中寫道：「回台北的高鐵上，拿下口罩喝咖啡，享受苦澀且酸的回甘。」並對鏡頭露出一抹淺淺的微笑，該貼文獲得逾8000個按讚數，還有1644則留言與771次分享，不少支持者留言：「辛苦了」、「有你真好」、「休息一下再繼續出發」。

臉書粉絲專頁「只是堵藍」轉貼此文後，引發廣大網友質疑「表訂明天才交接，怎麼今天就跑了？」，也有網友指出「可以沒有交接嗎？很好奇是否有法令規範！」、「別怪葉副了，就沒做什麼事，是要交接啥？」、「永遠別再相信中國國民黨」、「還好意思自詡最優秀團隊」。

「只是堵藍」臉書全文

高雄市政府參事楊明州，明正式成為代理市長。（記者李惠洲攝）

高雄市政府參事楊明州，明正式成為代理市長。（記者李惠洲攝）

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