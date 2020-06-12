高雄機會來了？陳其邁：全球半導體大廠3000億投資台灣

2020-06-12 19:41:26

〔即時新聞／綜合報導〕行政院副院長陳其邁可望17日辭職參選高雄市長，陳昨（11日）在政論節目指出，如何要給年輕人交代，讓他們回家，使高雄徹底翻身？要從產業面增加機會，目前世界第二大半導體廠預估投資台灣3000億，可望使台灣半導體產業領先全球10年以上。

陳其邁11日在《三立新聞台》政論節目「鄭知道了」指出，並非成立青年局就對青年有交代，青年就業的問題牽涉到產業、經濟發展，中央與地方要互相合作，高雄有那麼好的條件，最重要的是與國際接軌，吸引跨國大廠進駐高雄，築巢引鳳，自然而然就能吸引年輕人回家，南部才能徹底翻身。

陳其邁表示，目前台灣有台積電晶圓、日月光封測，未來若能讓更多半導體廠商在南部形成科技走廊，這才是高雄的機會，陳其邁透露，目前世界第二大半導體廠商將投資台灣3000億元至4000億元，預計設置R&D中心與其他代工事業，預估能讓台灣半導體產業領先全球至少10年以上。

陳其邁提到，該廠商因為美中貿易戰重新思考全球布局，選擇投資台灣，預估提供數千個工作皆會。陳說，在疫情之後的全球態勢，台灣會在整個製造業，特別是先進製程，我國有可能成為世界中心，以高雄來說，會有很多機會遇到這種案例。

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