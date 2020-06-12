敦睦艦隊染疫 政委羅秉成：複合性的多重缺失

國防部今天公布敦睦支隊群聚感染事件行政調查報告及懲處名單。右二為行政院政務委員羅秉成，右一為國防部副部長張哲平。（記者叢昌瑾攝）

2020-06-12 18:59:05

〔記者吳書緯／台北報導〕海軍敦睦艦隊群聚感染事件，國防部今天公布行政調查報告與懲處，共有17人遭到記過懲處；負責督導本次調查的行政院政務委員羅秉成直指，本次染疫案是「複合性的多重缺失」，在返航的聯合安檢發生了「規劃、執行、監督」三連失，其中若有一個環節若有人提醒、注意官兵有可能染上武漢肺炎，就不會官兵離船後才發現確診又召回的亂象，羅期勉國軍從此案得到經驗，「不經一事，不長一智」。

國防部今天下午召開「海軍109年敦睦支隊新冠病毒群聚事件行政調查報告」記者會，奉總統蔡英文之命督導本次調查的政務委員羅秉成也出席；國防部總督察長黃國明中將報告指出，敦睦艦隊在返港後實施的聯合安檢，無論在事前規劃或是整備執行上都明顯有違失，是此次染疫案的主因。

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羅秉成在記者會尾聲心痛表示，不應發生此案，且國人無法接受以國軍的紀律跟作為，會發生這種事情，所以才有今天的懲處跟結果，期勉國軍應該痛定失痛，從此案得到經驗，「不經一事，不長一智」。

羅秉成說，這次磐石艦染疫案的調查小組分成5組36名人員，事前做講習訓練，幾乎是比照司法調查規格，訪談關係人89人次，調集的書類證明有73項之多。

針對磐石艦染疫案主因，羅秉成直指，敦睦支隊返港後的聯合安檢是破口所在，包含沒有規劃返航之後離艦檢疫計畫，海軍於3月31日倉促以口頭詢問中央流行疫情指揮中心的檢疫規劃，指揮中心回覆比照遠洋漁船，他指出，「但軍艦跟漁船不一樣」，比照也只能當參考，但國軍不僅沒有完整的檢疫規劃，也沒有詢問農委會漁業署的完整規劃，錯失了在支隊返港前將檢疫規劃補充的機會。

至於聯合安檢，羅秉成批「整個聯檢計畫是照抄」，沒有將防疫當重點、沒有足夠的風險意識，只注重在檢查有無帶違禁品，且只有量體溫，在防疫上遠遠不足，本來要國軍左營醫院支援3位感染科醫師，且按照原本計畫，要量體溫、詢問就醫情形、身體狀況，但這些計畫最後簡化只有量體溫，而聯檢人員只是抽看官兵所填寫的健康聲明書、艦上就醫病例只是翻一翻。

羅秉成說，敦睦艦隊返港後，在4月1日與13日分別有官兵發燒，而在4月5日有軍校實習生嗅覺失靈，這些都是武漢肺炎病徵，後來也發現其中有人確診或是有抗體，雖發燒的官兵在健康聲明書填寫不實，但不應歸咎於單一原因，且根據病歷，支隊長與醫官都知道這14天內有官兵發生發燒與嗅覺失靈的症狀，但卻未提醒聯檢人員，也未再確實檢視官兵所填的健康聲明卡。

針對敦睦支隊新冠病毒群聚事件，羅秉成指出，「這是一個複合性的多重缺失」，國軍從縱向指揮系統、橫向聯繫都有缺失，也沒完成，應該要苛責是指揮系統的指揮官與支隊長，他們應該要付照顧官兵的責任，且計畫不盡完善，故要負比較多的責任，所以其中3位將校遭記過兩次，以資警惕。

羅秉成也提到，中央流行疫情指揮中心的報告指出，盤石艦的感染比例比起法國「戴高樂號」、美國「羅斯福號」航空母艦的感染率都還要低，可見敦睦艦隊有做好防疫作為，但他強調「功過不能相抵」，也慶幸當時官兵確診後續召回過程，將染疫情形控制，沒有造成後續太大的社會危害，並希望國軍深切反省，按照計畫作為精進執行。

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