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陳柏惟：如果國民黨好好反共 我現在還在拍電影

陳柏惟表示，如果國民黨願意反共，不講九二共識，他現在還在拍電影，是為了國家好才跳出來。（記者蘇金鳳攝）

陳柏惟表示，如果國民黨願意反共，不講九二共識，他現在還在拍電影，是為了國家好才跳出來。（記者蘇金鳳攝）

2020-06-12 17:27:56

［記者蘇金鳳／台中報導］對於韓國瑜被罷免及自己被新黨點名要罷免，台灣基進黨立委陳柏惟今天受訪表示，如果當初國民黨好好反共，願意反共，他現在還在拍電影，所以韓國瑜是造成國民黨分裂的重要因子，也是因為國內最主要政黨沒有一致反共，才會造成外國政黨像新黨出來大小聲，還要浪費媒體及社會資源去報導無稽之談，這才是中華民國台灣面臨最重要危機及問題。

最近韓國瑜被罷免成功及綠營民代被點名罷免的議題在國內延燒著，陳柏惟今天受訪時表示，如果當初國民黨好好反共，願意反共，他現在還在拍電影，他幹嘛吃飽太閒去搞政治。

陳柏惟表示，所以韓國瑜是造成國民黨分裂的重要因子，也是國內最主要政黨沒有一致反共，才會造成外國政黨像新黨出來大小聲，還要浪費媒體及社會資源去報導無稽之談。

陳柏惟表示，這才是中華民國台灣面臨最重要危機及問題，如果國民黨願意反共，如果韓國瑜不去中聯辦，如果不提九二共識，沒有一天到晚跟中國跳恰恰，我們這些年輕人為何要跳出來承擔政治工作，都是為了國家好而站出來，他再強調，「如果國民黨願意反共，我現在還拍電影。」。

由於民調顯示要罷免高雄市議員黃捷並不容易，陳柏惟表示，傾聽民意是民代的工作，不管有沒有罷免本來就要聽民眾聲音。

陳柏惟說，有人說罷免不容易，但大家才看到一位市長被罷免，面對民意要戒慎恐懼，應該把不知道聲音發掘出來，協助解決，跟罷免無關。

至於面對自己被點名罷免的感受，除柏惟表示，韓國瑜被罷免後，就有兩位一北一南市議員遭到罷免的威脅恐嚇，反而這裡沒有過激言論動作。

陳柏惟表示，主要是因為他針對事情就事論事，並沒有針對人，沒有在不適當時機去攻擊其他陣營政治人物，就事論事，社會自有公評，因此沒有直接的罷免危機。

至於最近在網路公布成績單，他表示，民意代表本來就應讓民眾知道自己做了那些事，跟罷免無關。

陳柏惟說公布成績單是民代應盡的責任，跟罷免無關。（記者蘇金鳳攝）

陳柏惟說公布成績單是民代應盡的責任，跟罷免無關。（記者蘇金鳳攝）

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