為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

高市長補選蔡壁如釋出「藍白合」風向 葉元之：不要中圈套

新北市議員葉元之在臉書發文，提醒國民黨不要中了立委蔡璧如的圈套。（擷取自臉書）

新北市議員葉元之在臉書發文，提醒國民黨不要中了立委蔡璧如的圈套。（擷取自臉書）

2020-06-12 15:17:20

［記者賴筱桐／新北報導］民眾黨立委蔡壁如釋出高雄市長補選「藍白合作」的風向，新北市議員葉元之表示，民眾黨一心一意要吃國民黨的選票，若和民眾黨保持曖昧，炒作「藍白合」話題，就中了蔡壁如的圈套，他建議國民黨自提人選，避免選民產生「投藍」或「投白」皆可的想法。

葉元之認為，柯文哲個性善變與不可信，許多曾經和柯合作的黨或人，後來都和柯翻臉，「國民黨要步上他們後塵嗎？」；柯的崛起來自於民進黨2014年的全力支持，2018年民進黨選民「棄姚保柯」，代表柯文哲絕對是「綠底」的。

葉元之分析說，柯文哲和國民黨中央委員連勝文2014年競選北市長時，用網軍對連勝文進行極度霸凌，如果民眾黨想跟國民黨合作，是否應先向連勝文道歉？民眾黨能吃到綠營選票已經到頂，現在一心一意想吃藍營的票，例如狂罵民進黨拉抬柯的聲量；民眾黨邀前移民署長謝立功等藍營人士擔任秘書長，目的也很清楚，預估民眾黨2022年九合一選舉將在各選區提名，到時候會搶藍營的票。

葉元之主張，國民黨一定要自己提名高雄市長候選人，加強黨核心價值的論述，並強力宣傳韓市府的政績，做出和其他黨的區隔，若是繼續和民眾黨保持曖昧，炒作藍白合的話題，只會讓選民對藍白間的界線模糊，好像投藍或投白都可以，這就中了蔡壁如的圈套。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中選會正式公告罷韓通過 8/15舉行高雄市長補選
2020-06-12 15:00

中選會正式公告罷韓通過 8/15舉行高雄市長補選
高雄市長補選白藍可能合作 黃偉哲提醒民進黨「勿大意失荊州」
2020-06-12 10:29

高雄市長補選白藍可能合作 黃偉哲提醒民進黨「勿大意失荊州」
美居品牌好口碑 上德滙超高樓層建築

美居品牌好口碑 上德滙超高樓層建築
重演柯文哲2014經驗 蔡壁如：盼在野共推選高雄市長
2020-06-11 09:58

重演柯文哲2014經驗 蔡壁如：盼在野共推選高雄市長
全面真軍》罷韓後的政局與發展
2020-06-08 13:20

全面真軍》罷韓後的政局與發展
介壽段萬坪造鎮 各大建商搶推案

介壽段萬坪造鎮 各大建商搶推案

政治今日熱門
2020-06-11 16:45

韓國瑜「畢業音樂會」經費來源遭質疑 市府︰民間團體主辦

2020-06-11 17:04

網討論唐鳳背千萬債 釣出本人留言自曝：抵押房產自費拚外交

2020-06-11 17:09

不去凱道遭嗆「臨陣脫逃」 杏仁哥︰希望大家放下仇恨 影片

2020-06-11 16:47

韓國瑜「真愛高雄 珍重再見」音樂會 湧入逾8千粉絲

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播