高市長補選蔡壁如釋出「藍白合」風向 葉元之：不要中圈套

新北市議員葉元之在臉書發文，提醒國民黨不要中了立委蔡璧如的圈套。（擷取自臉書）

2020-06-12 15:17:20

［記者賴筱桐／新北報導］民眾黨立委蔡壁如釋出高雄市長補選「藍白合作」的風向，新北市議員葉元之表示，民眾黨一心一意要吃國民黨的選票，若和民眾黨保持曖昧，炒作「藍白合」話題，就中了蔡壁如的圈套，他建議國民黨自提人選，避免選民產生「投藍」或「投白」皆可的想法。

葉元之認為，柯文哲個性善變與不可信，許多曾經和柯合作的黨或人，後來都和柯翻臉，「國民黨要步上他們後塵嗎？」；柯的崛起來自於民進黨2014年的全力支持，2018年民進黨選民「棄姚保柯」，代表柯文哲絕對是「綠底」的。

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葉元之分析說，柯文哲和國民黨中央委員連勝文2014年競選北市長時，用網軍對連勝文進行極度霸凌，如果民眾黨想跟國民黨合作，是否應先向連勝文道歉？民眾黨能吃到綠營選票已經到頂，現在一心一意想吃藍營的票，例如狂罵民進黨拉抬柯的聲量；民眾黨邀前移民署長謝立功等藍營人士擔任秘書長，目的也很清楚，預估民眾黨2022年九合一選舉將在各選區提名，到時候會搶藍營的票。

葉元之主張，國民黨一定要自己提名高雄市長候選人，加強黨核心價值的論述，並強力宣傳韓市府的政績，做出和其他黨的區隔，若是繼續和民眾黨保持曖昧，炒作藍白合的話題，只會讓選民對藍白間的界線模糊，好像投藍或投白都可以，這就中了蔡壁如的圈套。

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