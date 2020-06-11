重演柯文哲2014經驗 蔡壁如：盼在野共推選高雄市長

民眾黨立委蔡壁如接受廣播專訪，談及衛福部長陳時中被點名選雙北市長，直說台灣社會就這麼有趣。（「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

2020-06-11 09:58:27

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨革實院長、台北市議員羅智強拋高雄市長補選與民眾黨「藍白拖」。民眾黨組織部召集人蔡壁如上午接受周玉蔻廣播專訪表示，2014年柯文哲也是無黨參選、民進黨支持，希望大家放下成見，在野共推無黨籍人選，重演2014柯文哲當選的情形。

蔡壁如表示，自己跟台北市議員游淑慧直播時有說可以共推高雄市長補選人選，但要無黨籍，放下成見可以促成很多事，她的理念是，「不是當地人不要出來選」，當時遷戶籍是因為，2020民眾黨在高雄的政黨支持度蠻低，希望在高雄成立服務處，跟地方多接觸。

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被問到到底要不要提名人選，蔡壁如說，罷韓時有準備、諮詢一些人，都覺得時間上太短，但人選不能透露；此外，並黨內也有意見是共推無黨籍，尋求在野一起支持，就像2014年柯文哲以無黨籍參選台北市長，獲得民進黨支持，希望重演柯當年情況，但希望大家放下成見、互相協調。

對於周玉蔻問「這是消滅國民黨的計謀嗎？」蔡壁如笑回「這是你講的」；周又說「現在氛圍不同2014年，陳其邁很強」，蔡回「在野共推一個，是讓大家重新有個選擇。」；周再問「國民黨會接受嗎？」蔡壁如說，她覺得很難，總是呼籲一下，且又指民進黨一黨獨大、一黨專政。

周玉蔻質疑，羅智強是統派，和他合作不就變成和深藍合作的中國派？蔡壁如先是反問「你確定他是統派嗎？」並指出，不要獨斷下人家定義，深藍也不大可能跟我們合作，如果要合作，他勢必要修正一些主張。

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