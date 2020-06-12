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首頁　>　政治

賴清德參訪口罩國家隊大廠「淨新」期勉用台灣品牌續打國際盃

副總統賴清德今拜訪南部口罩大廠淨新。（記者王榮祥攝）

副總統賴清德今拜訪南部口罩大廠淨新。（記者王榮祥攝）

2020-06-12 14:48:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕副總統賴清德今專程南下高雄，拜訪口罩國家隊大廠「淨新」，他聽過簡報、實地參訪過生產線後，對於淨新的努力、守護疫情的決心相當感佩，還引述天龍八部北喬峰、南慕容的說法，形容台灣兩大口罩廠為北康匠、南淨新。

淨新口罩工廠位於高雄市三民區銀杉街上，早期每天產量約1萬多片、防疫前夕每天約27萬片、如今每天可產製230萬片，防疫期間數個月共提供全台1億5千萬餘片，占全台口罩供應量約10%。

副總統賴清德今中午由立委李昆澤、民進黨高市議員黃文益、前高市議員黃淑美陪同，前往淨新工廠參訪，除親自了解業者的用心，也代表總統蔡英文向業者致謝。

賴清德說，武漢肺炎到目前為止有180幾個國家或地區受影響、超過700萬人被傳染、死亡超過40萬，光是美國就超過200萬人染病、十幾萬人死亡，有人說這是場世界大賽只是敵人是看不見的病毒。

他進一步指出，本來外界預期台灣情況會很嚴重，但今天來看，經過國人同心協力，我們防疫成績不僅國人肯定，國際社會也給予讚賞，而過程當中，站在第一線的防疫英雄居功厥偉，負責後勤支援的幕後英雄、口罩國家隊一樣功不可沒。

賴清德介紹淨新雖然規模不大，但本身彈性製造、機台調教能力卻不亞於大型公司，令人欽佩的是守護台灣決心與防疫使命感，公司全體上下，不只董事長、總經理、副總經理，全體三班24小時機器不停、不斷供應，本來1天1萬多片、現在一天230萬片。

賴清德笑說，有個廣告說肝若好、人生是彩色的，他想說防疫若有淨新、台灣就是彩色的，因為淨新有生產彩色口罩。

賴清德還說自己是武俠小說迷，並提到金庸名作天龍八部「北喬峰、南慕容」兩位知名人物，防疫國家隊則是「北康匠、南淨新」，兩個英雄公司，希望未來國家隊別散去、繼續合作，用台灣品牌打國際盃。

淨新每天可產製230餘片口罩，包括部分彩色系列口罩。（記者王榮祥攝）

淨新每天可產製230餘片口罩，包括部分彩色系列口罩。（記者王榮祥攝）

淨新口罩廠位於高雄市三民區銀杉街上。（記者王榮祥攝）

淨新口罩廠位於高雄市三民區銀杉街上。（記者王榮祥攝）

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