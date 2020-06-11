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首頁　>　政治

中國SU-30剛飛完 台灣F-16V今升空進入西南海域

外國航空器追蹤網站發現，今下午近2時許我國1架F-16V戰機升空。（圖取自「flightradar24」）

外國航空器追蹤網站發現，今下午近2時許我國1架F-16V戰機升空。（圖取自「flightradar24」）

2020-06-11 17:36:47

〔即時新聞／綜合報導〕台灣1架F16-V戰機今（11日）在航空器追蹤網站上被發現，該架戰機從嘉義空軍基地起飛後飛往台灣西南方海域盤旋，最後消失在澎湖海域，目前國防部尚未對此公開說明。

外國航空器追蹤網站「flightradar24」顯示，今（11日）近下午2時許，發現台灣1架航空器打出「F-16V」呼號從嘉義升空，飛入台灣海峽後持續朝我國西南方海域前進，抵達特定區域後開始東西向來回盤旋，最後朝北飛往澎湖近海，並從地圖上消失。

據了解，該架航空器起飛的位置與嘉義空軍基地吻合，因此極有可能確實為台灣F-16V戰機，且中國9日派遣多架SU-30戰機現身台灣西南方空域，今日我國F-16V則出現在附近，最後F-16V從地圖上消失，推測可能是因為飛行員關掉發號器。

網友們見到這一幕後，紛紛留言指出「嘉義人引以為傲！」、「改天來個F35吧」、「一個大家一起出乃玩的概念」、「應該是在台灣淺灘附近測試對海偵測作戰能力」、「怎麼沒畫一個大GG」、「飛官正常發揮」，也有網友開玩笑說「這位飛行員，你是在塗什麼啦」，目前國防部尚未對此進行說明。

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