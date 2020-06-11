為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓國瑜「畢業音樂會」經費來源遭質疑 市府︰民間團體主辦

韓國瑜「畢業音樂會」遭質疑經費來源？市府表示是民間團體主辦。（記者葛祐豪攝）

韓國瑜「畢業音樂會」遭質疑經費來源？市府表示是民間團體主辦。（記者葛祐豪攝）

2020-06-11 14:43:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天是高雄市長韓國瑜任內最後一個上班日，下午將在市府鳳山行政中心草坪，舉辦「真愛高雄 珍重再見」音樂會，現場擺放3千多張椅子，但遭質疑經費來源？是市府買單嗎？對此，高市府表示此活動是民間團體主辦，向市府洽借場地。

「Wecare高雄」質疑，這場活動的錢從哪裡來？從早上10點開始，吵公務員跟學生，韓國瑜擔任市長的最後一刻，繼續帶頭違法。而且舞台搭設直接插入草地，草地的損毀誰補償？

「Wecare高雄」指控，一個被近94萬人罷免、被解職的市長，竟然還用市民的納稅錢辦惜別音樂會？還花錢辦這種無意義活動，「如果不是拿市府的錢，就請出來說清楚」。

高市府則強調，這場活動是民間團體主辦，向市府洽借場地。

但「Wecare高雄」又質疑說：「是什麼樣有背景的團體，可以這樣大喇喇的、如此容易又快速的取得所有許可、完成申請，在平常上班上課日，在市府跟學校中間辦活動？」

市議員林于凱也說，民眾向他陳情，這場送別會還搭建舞台、擺放約3千張座椅，頗有規模，如果動用市府資源，適當嗎？

林于凱表示，辦公室同仁詢問了新聞局，新聞局告知是由民間團體主辦，但「沒有過問是誰」。他好奇，這個場地民間團體可以依規定租借嗎？

經查閱市府網站開放租借的場地，並沒有這塊草地，林于凱辦公室於是詢問了場地主管機關行政國際處，行政國際處表示「沒在列表的場地，僅提供府內單位使用，經機關提出申請後，行國處尊重機關業務推動需求，以借用為原則，而此次則是由新聞局借用」。

林于凱批說，市府獨厚特定民間團體協助借場地，是否符合行政中立的原則？且韓國瑜參選總統時，就曾發生造勢活動破壞新北市草地的案例。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓國瑜今天向市民道別 依黨章將被迫解除「指定中常委」職
2020-06-11 08:42

韓國瑜今天向市民道別 依黨章將被迫解除「指定中常委」職
罷韓通過》藍營退將讚高雄人「值得尊敬」 綠委：非常佩服
2020-06-11 00:12

罷韓通過》藍營退將讚高雄人「值得尊敬」 綠委：非常佩服
連續六年 信義房屋公司治理前5%

連續六年 信義房屋公司治理前5%
追諡許崑源榮譽議長 劉仕傑：高市議會各黨團應交代理由
2020-06-10 21:30

追諡許崑源榮譽議長 劉仕傑：高市議會各黨團應交代理由
網傳「防疫幾個月高雄市多出近70萬票」查核中心公佈數據澄清
2020-06-10 16:07

網傳「防疫幾個月高雄市多出近70萬票」查核中心公佈數據澄清
最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起

最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起
政治今日熱門
2020-06-10 16:03

行動中常會移師高雄 江啟臣坦言：國民黨在高雄輕忽人才培養

2020-06-10 16:07

網傳「防疫幾個月高雄市多出近70萬票」查核中心公佈數據澄清

2020-06-10 15:03

弔唁許崑源 江啟臣、李乾龍致意 影片

2020-06-10 15:08

高雄市長補選推誰？ 柯文哲笑指柯昱安：他戶籍在高雄

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播