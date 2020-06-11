韓國瑜「畢業音樂會」經費來源遭質疑 市府︰民間團體主辦

韓國瑜「畢業音樂會」遭質疑經費來源？市府表示是民間團體主辦。（記者葛祐豪攝）

2020-06-11 14:43:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天是高雄市長韓國瑜任內最後一個上班日，下午將在市府鳳山行政中心草坪，舉辦「真愛高雄 珍重再見」音樂會，現場擺放3千多張椅子，但遭質疑經費來源？是市府買單嗎？對此，高市府表示此活動是民間團體主辦，向市府洽借場地。

「Wecare高雄」質疑，這場活動的錢從哪裡來？從早上10點開始，吵公務員跟學生，韓國瑜擔任市長的最後一刻，繼續帶頭違法。而且舞台搭設直接插入草地，草地的損毀誰補償？

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「Wecare高雄」指控，一個被近94萬人罷免、被解職的市長，竟然還用市民的納稅錢辦惜別音樂會？還花錢辦這種無意義活動，「如果不是拿市府的錢，就請出來說清楚」。

高市府則強調，這場活動是民間團體主辦，向市府洽借場地。

但「Wecare高雄」又質疑說：「是什麼樣有背景的團體，可以這樣大喇喇的、如此容易又快速的取得所有許可、完成申請，在平常上班上課日，在市府跟學校中間辦活動？」

市議員林于凱也說，民眾向他陳情，這場送別會還搭建舞台、擺放約3千張座椅，頗有規模，如果動用市府資源，適當嗎？

林于凱表示，辦公室同仁詢問了新聞局，新聞局告知是由民間團體主辦，但「沒有過問是誰」。他好奇，這個場地民間團體可以依規定租借嗎？

經查閱市府網站開放租借的場地，並沒有這塊草地，林于凱辦公室於是詢問了場地主管機關行政國際處，行政國際處表示「沒在列表的場地，僅提供府內單位使用，經機關提出申請後，行國處尊重機關業務推動需求，以借用為原則，而此次則是由新聞局借用」。

林于凱批說，市府獨厚特定民間團體協助借場地，是否符合行政中立的原則？且韓國瑜參選總統時，就曾發生造勢活動破壞新北市草地的案例。

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