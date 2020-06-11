哥本哈根民主高峰會將虛擬登場 蔡英文、龐皮歐受邀出席

總統蔡英文（見圖）獲邀透過視訊在「2020哥本哈根民主高峰會」就「在疫情中捍衛民主」演講。美國國務卿龐皮歐、歐盟執委會副主席喬洛瓦、微軟總裁史密斯、香港眾志秘書長黃之鋒等人也都與會。圖為蔡英文10日出席民進黨中常會。（記者羅沛德攝）

2020-06-11 00:11:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文6月19日將視訊出席「2020哥本哈根民主高峰會」，就「在疫情中捍衛民主」發表演講。美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）、歐盟執委會副主席喬洛瓦、微軟總裁史密斯、北約副秘書長傑瓦納和香港眾志秘書長黃之鋒等人也都將出席此次峰會。

民主聯盟基金會固定每年在哥本哈根舉辦民主高峰會。繼民主聯盟創辦者、丹麥前總理拉斯穆森邀請外交部長吳釗燮出席2019年峰會後，根據民主聯盟基金會最新公布議程，「中華民國（台灣）總統蔡英文」將出席今年於6月18日至19日召開的峰會，並規劃在19日就「在疫情中捍衛民主」發表演講。

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民主聯盟基金會表示，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的最新發展，今年的哥本哈根民主峰會將以虛擬形式舉行；來自世界各地商界、政治界和民間社會的來賓仍將齊聚研討民主，今年的主題包括美國的全球領導力與2020大選、民主與科技、負責任的企業以及在疫情期間捍衛民主。

根據民主聯盟基金會網站議程，主講嘉賓包括中華民國（台灣）總統蔡英文、美國國務卿龐皮歐、歐盟執委會副主席喬洛瓦、微軟總裁史密斯、北約副秘書長傑瓦納、美國前國務卿歐布萊特、澳洲前總理滕博爾、美國前國務卿凱瑞和香港眾志秘書長黃之鋒。

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