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小英吃蚵仔煎暗示「滅柯」？ 林右昌：蔡總統、食物都很無辜

蔡總統到基隆廟口夜市吃蚵仔煎被暗指「滅柯」，基隆市長林右昌說，希望大家少一點政治聯想，民眾不會喜歡政治口水。（記者林欣漢攝）

蔡總統到基隆廟口夜市吃蚵仔煎被暗指「滅柯」，基隆市長林右昌說，希望大家少一點政治聯想，民眾不會喜歡政治口水。（記者林欣漢攝）

2020-06-10 17:18:59

〔記者林欣漢／基隆報導〕蔡英文總統昨天到基隆廟口夜市，大啖廟口碳燒蚵仔煎、營養三明治，被外界解讀為民進黨接下來可能清算台北市長柯文哲。基隆市長林右昌今天傍晚受訪時說，吃蚵仔煎是他安排的，蔡總統、食物都很無辜，他還是希望大家少一點政治聯想，民眾不會喜歡政治口水。

林右昌說，前一段時間大家團結在一起抗疫，這種感覺很好，不要防疫到了一個階段，就開始「鬥嘴鼓」，老百姓不會喜歡，食物也是無辜的，會帶蔡總統去吃蚵仔煎，很單純是因為那一家蚵仔煎很好吃，碳燒的做法很不一樣，才會安排總統去吃，而且昨天除了吃蚵仔煎，還有喝蚵仔湯、營養三明治、酒釀湯圓，吃很多東西，「大家想太多了，總統真的很無辜。」

媒體詢問，帶總統吃蚵仔煎，是否有劍指台北市長的意味？對此，林右昌說，現在就是把基隆市長做好，其他的不多想，如果柯文哲市長有空，也歡迎來基隆玩，會帶他去吃泡泡冰。

另外，柯文哲施政滿意度被媒體評為六都吊車尾，他昨天說：「以前那些五星級的，我看也沒多高明啊！坐牢的坐牢、欠債的欠債。」媒體也詢問林右昌的看法，對此，林右昌說，他覺得這沒什麼好比較的，每一個縣市長都是民選的，要對選民負責，一天上班幾小時不重要，能不能拿出成績，得到市民的肯定認同。

林右昌說，基隆市這幾年進步滿多的，更不容易的是這幾年負債從124億元，還到剩不到80億元，有錢人還錢比較容易，沒有錢要建設還要還債、減債很困難，至少基隆市做到了，他強調，不會去跟別人比較，意義不大，最重要的還是把市民託付的責任做好。

蔡英文總統昨天在基隆市長林右昌等人陪同下，逛廟口夜市吃蚵仔煎。（總統府提供）

蔡英文總統昨天在基隆市長林右昌等人陪同下，逛廟口夜市吃蚵仔煎。（總統府提供）

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