當選無效定讞 桃市國民黨七連霸議員劉茂群臉書致歉

桃園市7連霸議員劉茂群將喪失議員一職，在臉書公開PO文向八德鄉親致歉。（記者陳恩惠翻攝臉書）

2020-06-10 13:19:07

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［記者陳恩惠、謝武雄／桃園報導］桃園市7連霸議員劉茂群2018年如願當選，但因涉嫌送蘋果禮盒給陸光四村棟委被指行賄，台灣高等法院今天判她當選無效，全案定讞，將喪失議員一職，依選罷法相關規定，將由本屆八德區市議員選舉「落選頭」的無黨籍議員段樹文遞補，劉茂群今天上午11時許在臉書以「得之我幸不得我命，面對橫逆，平靜以待」為題發文向鄉親致歉，表示無法兌現她的競選政見，未來不再從政，會以各種方式為八德地方服務，我們後會有期。

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針對當選無效判決，她在文內重申，不管宣判當選無效的理由是什麼，「我絕對沒有任何賄選的意圖」，而是一如往常在逢年過節期間，對於長輩及棟委的尊重，並不是送禮要選票，與選舉沒有任何關係。

劉茂群臉書全文：

得之我幸 不得我命 面對橫逆 平靜以待

「政治這條路，必須出污泥而不染， 我們的心真正是給出別人需要的， 德能配位，就不用怕任何結果！」

面對民事二審當選無效的宣判，茂群早就做好「最好的準備、最壞的打算」，在接獲當選無效訊息的瞬間，茂群反而相當冷靜，兩年多的紛紛擾擾就讓它過去吧！

茂群除了感謝這一段時間支持我、鼓勵我的所有好朋友，慚愧的是，我的議員生涯將戛然而止，沒有辦法持續服務親愛的八德市民，也無法兌現我的競選政見，茂群在此在大家說聲「對不起」。

最讓我不捨的是，陪伴我多年的服務團隊，在服務選民、爭取地方建設的各種領域，他們都非常優秀而且培養了絕佳默契，對於當選無效的結果，茂群真的對所有的秘書、助理感到真的很抱歉，沒有辦法再共同打拚，茂群只能說，「我們都努力過了」！

「六屆議員就此灰飛煙滅」，茂群想到這裡，心裡就很痛，20多年的民代生涯還歷歷在目，沒想到竟然是以這種方式結束，雖心有未甘，但我還是尊重司法，其實茂群很高興卸下重擔，未來茂群不再從政，可是會以各種方式一本初衷為八德地方服務。

不管宣判當選無效的理由是什麼，茂群還要重申，「我絕對沒有任何賄選的意圖」，而是一如往常在逢年過節期間，對於長輩及棟委的尊重，並不是送禮要選票，與選舉沒有任何關係。

「未來我將更為海闊天空」，茂群誓言，只要八德需要我，我將以我的專業，繼續為弱勢、榮民服務，「哪裡需要我，我就會在那裡」，我會用志工的心態更積極為大家服務，爭取權益，再次感謝一路相伴的好朋友，謝謝你們，我們後會有期。 劉茂群於109年6月10日

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