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吳秋麗再嗆「突然哭給媒體拍」 黃捷：問現場的人就知道了

高雄市法制局長吳秋麗受訪時指「在靈堂內黃捷也沒反應，出去突然哭給媒體拍！」，遭在場議員打臉批說謊。（資料照）

高雄市法制局長吳秋麗受訪時指「在靈堂內黃捷也沒反應，出去突然哭給媒體拍！」，遭在場議員打臉批說謊。（資料照）

2020-06-10 13:05:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市法制局長吳秋麗逼哭市議員黃捷事件，節外生波，吳秋麗受訪時指「在靈堂內黃捷也沒反應，出去突然哭給媒體拍！」不僅遭在場議員批她說謊，黃捷也證實，當時她在靈堂內，情緒沒控制好（指哭泣），吳局長說的是不是事實，問現場的人就知道了。

整件事情原本已經落幕，豈料吳秋麗接受媒體訪問時，又表示「以自己的年齡，說幾句應不為過」，希望年輕人尊重亡者，並批「當時在靈堂內，黃捷也沒反應，出去突然哭給媒體拍！」

但此說法，遭當時也在場的民進黨議員康裕成打臉，她批評吳秋麗誤導視聽，當天靈堂內，她就坐在黃捷旁邊，她坐下時就看到黃捷在拭淚，等韓國瑜唸完祭文，換議員致意時，她跟黃捷並排，黃捷當時仍在拭淚。

康裕成批評吳秋麗扯謊，當時她還納悶說，黃捷怎麼哭得稀裡嘩啦的？期間還有服務人員遞上面紙給黃，事後她才驚覺「原來她被吳秋麗霸凌」。

對此，黃捷今天在議會受訪時說，的確在（靈堂）裡面的時候，情緒就比較沒有控制好，吳局長發言，說的是不是事實，問現場的人就知道了，不想再怪罪或回擊了，這些沒有太大意義。

黃捷表示，當時她和現場的人都蠻悲傷的，隨後欲言又止說：「我自己情緒沒控制好，比較不好意思，一直情緒都蠻低落的」。

她說，對於吳局長的指教，就是虛心受教，她是長輩，說兩句也不為過，「我是晚輩，太年輕了，現場沒有控制好情緒，這是還要學習的部分。

黃捷傑也呼籲大家，尊重家屬、議長，不要再討論這件事了，真的沒很重要，不要影響悼念程序或市政運作，「小事情啦，希望不要過度解讀」。

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