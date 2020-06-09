為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓國瑜下一步...王浩宇下午秒刪文被酸 晚間發完整版

王浩宇下午刪掉PO文，被網友圖狂酸。（取材網路）

王浩宇下午刪掉PO文，被網友圖狂酸。（取材網路）

2020-06-09 23:30:39

［記者李容萍／桃園報導］高雄市長韓國瑜以93萬9090票被罷免成功，下一步備受注目，桃園市議員王浩宇9日下午在臉書貼文「我被罷免掉，韓國瑜就會來選桃園市長」，但發文沒多久就刪文，引起網友截圖狂酸後，9日晚上10點30分許，王浩宇又PO文評論「關於韓國瑜的下一步，基本上分為兩個方向，一個是留在政治圈繼續參選，一個是不留在政治圈退出政壇」。

王浩宇提到，如果韓國瑜選擇留在政治圈，那國民黨主席會是一個很好的開始。因為黃復興系統大概佔了黨員直選40%的選票，韓還是非常可能當選國民黨主席的，未來還是會有很大的政治影響力。

而無論有沒有當上主席，韓曾經當選過直轄市長，基本上不會考慮參選縣轄市，也就是說韓就算可以在苗栗、金門、馬祖這類深藍選區輕鬆當選，但韓應該不會考慮，畢竟職權跟影響力真的差太多。

王浩宇還說，六都中，韓國瑜無法參選被罷免的高雄、台南深綠，台中有盧秀燕、新北有侯友宜要拚連任，只剩下北市跟桃園兩個選擇，其中又以桃園的國民黨基本盤比較扎實，而且沒有像講蔣萬安這樣具有全國知名度的對手，會是韓國瑜現階段比較容易當選的路徑。

他提到，在桃園市長鄭文燦連任兩任無法參選的狀況下，民進黨暫時沒有強棒表態，韓國瑜具備全國知名度，是極有可能空降到桃園來參選的。只要最後能爭取基層扎實的議長表態支持、加上民眾黨分食選票，下屆桃園市長還是很有可能是韓國瑜當選，這部分我們必須非常謹慎。他並認為韓粉的練兵，會從罷免他這仗開始。

王浩宇說，昨天就有韓粉在現場聊天時談到，要透過罷免他證明韓粉基層動員的實力替韓國瑜選市長鋪路，而這樣的政治動作確實有利於韓粉集結、動員，再加上罷免掉一個會罵韓的議員，確實對韓國瑜非常有利。至於桃園人會不會選擇韓國瑜當市長？就得看桃園人的智慧了。

韓國瑜下一步！王浩宇晚間發一篇完整的來解釋。（取材王浩宇臉書）

韓國瑜下一步！王浩宇晚間發一篇完整的來解釋。（取材王浩宇臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
淹水勘災誰在場？ 網友對照畫面狂酸王浩宇
2020-06-09 23:26

淹水勘災誰在場？ 網友對照畫面狂酸王浩宇
失言風波後首度露面 王浩宇︰國民黨不要再操作此事
2020-06-09 14:38

失言風波後首度露面 王浩宇︰國民黨不要再操作此事
肺炎流感化　我們能做什麼？

肺炎流感化　我們能做什麼？
臉書被出征 王浩宇：發現「不尋常的外部力量」
2020-06-09 13:23

臉書被出征 王浩宇：發現「不尋常的外部力量」
點名議長要拉下王浩宇 陳學聖：否則國民黨謝謝收看
2020-06-09 10:47

點名議長要拉下王浩宇 陳學聖：否則國民黨謝謝收看
趙無極「狂草」巔峰作 台灣首次亮相

趙無極「狂草」巔峰作 台灣首次亮相
罷王粉專人數達4.3萬 王浩宇：尊重公民權利 努力到最後1天
2020-06-08 20:51

罷王粉專人數達4.3萬 王浩宇：尊重公民權利 努力到最後1天
韓粉包圍服務處丟雞蛋抗議 王浩宇：接受指教、不會提告
2020-06-08 18:56

韓粉包圍服務處丟雞蛋抗議 王浩宇：接受指教、不會提告
政治今日熱門
2020-06-09 16:19

自認沒失言 柯Ｐ又補一槍欠債五星市長是陳菊

2020-06-09 00:56

藍營下一步？李戡：邱毅補選高雄市長 韓國瑜去汕頭

2020-06-09 05:30

罷韓後…大量假訊息分化台灣 蘇揆交代警政署查辦

2020-06-09 05:30

《台東》航特部「阿帕契」擬進駐 豐年機場2里長說不

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播