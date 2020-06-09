韓國瑜下一步...王浩宇下午秒刪文被酸 晚間發完整版

王浩宇下午刪掉PO文，被網友圖狂酸。（取材網路）

2020-06-09 23:30:39

［記者李容萍／桃園報導］高雄市長韓國瑜以93萬9090票被罷免成功，下一步備受注目，桃園市議員王浩宇9日下午在臉書貼文「我被罷免掉，韓國瑜就會來選桃園市長」，但發文沒多久就刪文，引起網友截圖狂酸後，9日晚上10點30分許，王浩宇又PO文評論「關於韓國瑜的下一步，基本上分為兩個方向，一個是留在政治圈繼續參選，一個是不留在政治圈退出政壇」。

王浩宇提到，如果韓國瑜選擇留在政治圈，那國民黨主席會是一個很好的開始。因為黃復興系統大概佔了黨員直選40%的選票，韓還是非常可能當選國民黨主席的，未來還是會有很大的政治影響力。

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而無論有沒有當上主席，韓曾經當選過直轄市長，基本上不會考慮參選縣轄市，也就是說韓就算可以在苗栗、金門、馬祖這類深藍選區輕鬆當選，但韓應該不會考慮，畢竟職權跟影響力真的差太多。

王浩宇還說，六都中，韓國瑜無法參選被罷免的高雄、台南深綠，台中有盧秀燕、新北有侯友宜要拚連任，只剩下北市跟桃園兩個選擇，其中又以桃園的國民黨基本盤比較扎實，而且沒有像講蔣萬安這樣具有全國知名度的對手，會是韓國瑜現階段比較容易當選的路徑。

他提到，在桃園市長鄭文燦連任兩任無法參選的狀況下，民進黨暫時沒有強棒表態，韓國瑜具備全國知名度，是極有可能空降到桃園來參選的。只要最後能爭取基層扎實的議長表態支持、加上民眾黨分食選票，下屆桃園市長還是很有可能是韓國瑜當選，這部分我們必須非常謹慎。他並認為韓粉的練兵，會從罷免他這仗開始。

王浩宇說，昨天就有韓粉在現場聊天時談到，要透過罷免他證明韓粉基層動員的實力替韓國瑜選市長鋪路，而這樣的政治動作確實有利於韓粉集結、動員，再加上罷免掉一個會罵韓的議員，確實對韓國瑜非常有利。至於桃園人會不會選擇韓國瑜當市長？就得看桃園人的智慧了。

韓國瑜下一步！王浩宇晚間發一篇完整的來解釋。（取材王浩宇臉書）

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