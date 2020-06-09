治安滿意度高達93％ 金門表揚績優警察

金門縣警察局長張國雄（左），肯定金湖分局組長呂世注（右）成為縣警局第一位獲得失蹤人口查尋績優人員榮譽的金門警察。（記者吳正庭攝）

2020-06-09 21:13:11

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局迎接「615」警察節，今天提前舉行慶祝大會，表揚績優、資深員警和義警、義交共65人次。縣長楊鎮浯、縣議長洪允典到場為員警祝賀、打氣，楊鎮浯也肯定縣警察局長張國雄投入治安工作，讓中央評比金門縣的治安滿意度不僅比前一次進步，滿意度還高達93％。

縣警局表揚的個人獎勵部分有獲得機關模範警察的刑事警察大隊偵查佐莊德慶、全國績優警勤區金城分局警員陳彥仁、失蹤人口查尋績優人員金湖分局組長呂世注，呂世注是縣警局第1位獲此榮譽的警察。

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多年前曾獲全國績優警勤區的呂世注，本就對轄區人口狀態及分布有相當程度的心得，他去年10月接任分局第1組組長，就接二連三遇到3起緊急協尋案件，其中2起失智老人走失案、1起自殺協尋案；呂雖臨時受命，都能迅速動員，妥適規畫，進而在平均數小時內尋獲目標，雖然有的結局不甚美滿，但仍獲家屬肯定；他也說，看到家屬感激的眼神，一切辛苦過程都是值得的。

莊德慶10年警涯中，有7年投入刑事工作，偵破職業賭場、詐欺、販毒、假酒、侵害金酒公司商標權等案件，對於首次獲頒模範警察殊榮，他覺得十分榮幸。

陳彥仁擔任警勤區工作14年間，曾於2009、2012和2016年在新北市警察局3度獲得績優警勤區員警，此次是第4度獲獎，更是同仁的楷模。

這項慶祝大會頒發資深績優警察獎章服務給滿30年18人、20年2人、10年14人，另表揚縣警察局績優員警（工）14人、績優義勇交通警察3人、績優義勇警察5人、績優民防5人、績優志工1人。縣警局考量時值疫情期間，取消慶祝餐會。

金門縣警察局舉行警察節慶祝大會，縣長楊鎮浯（右七）到場表揚得獎優秀警察。（記者吳正庭攝）

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