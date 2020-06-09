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捷克參院議長今宣布訪台 台捷國旗蛋糕超搶戲

捷克新聞記者Radek Bartoníček在推特分享參院記者會後的台灣與捷克國旗翻糖蛋糕。（取自Radek Bartoníček推特）

捷克新聞記者Radek Bartoníček在推特分享參院記者會後的台灣與捷克國旗翻糖蛋糕。（取自Radek Bartoníček推特）

2020-06-09 19:31:05

〔記者呂伊萱／綜合報導〕捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）今宣布秋天將訪問台灣。引人注目的是，維特齊今展示了一個結合我國國旗與捷克國旗圖樣的翻糖蛋糕，蛋糕上引用捷克前總統哈維爾名言，「自由與生命一樣珍貴」，象徵捷克與台灣共同的信念，也呼應維特齊強調自由、民主和法治等價值的重要性。

維特齊今召開記者會宣布，他計畫由商務代表團和科學家陪同，擬於8月30日到9月5日前後訪問台灣。

捷克新聞網站「Aktuálně」記者Radek Bartoníček今在推特分享，維特齊在現場展示了一個「台捷蛋糕」，台灣與捷克兩國國旗都是由藍、白、紅三色組成，蛋糕上同時結合捷克國旗圖樣，蛋糕師傅並寫上擷取自捷克前總統哈維爾的話：「自由與生命一樣珍貴」（Svoboda má takovou cenu, jakou máme my sami.）。

「Aktuálně」今也即時報導維特齊宣布擬於8月30日至9月5日前後訪台一事，並寫到維特齊是遵循前議長柯佳洛未竟的行程，參議員德拉霍斯此行也預計隨同訪台。

維特齊在記者會上回顧1989年捷克斯洛伐克絲絨革命的傳統，強調自由、民主、法治等價值的重要性。他說，當思考金錢和價值兩者互相衝突，他的結論是「我傾向堅持原則和價值，不去數錢，不然遲早有一天我們會發現自己什麼都沒有」。

外交部長吳釗燮今天也透過外交部推特，稱許維特齊訪台的勇敢決定。吳釗燮並說，捷克前總統哈維爾為自由和尊嚴而奮鬥的精神傳承至今並觸動了我們的心，「我們已經準備好歡迎您！」

捷克參議院議長維特齊今展示台灣與捷克國旗翻糖蛋糕。（取自Radek Bartoníček推特）

捷克參議院議長維特齊今展示台灣與捷克國旗翻糖蛋糕。（取自Radek Bartoníček推特）

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）今宣布秋天將訪問台灣。捷克參議院官網也即時發布相關消息。（翻攝自捷克參議院網站）

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）今宣布秋天將訪問台灣。捷克參議院官網也即時發布相關消息。（翻攝自捷克參議院網站）

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